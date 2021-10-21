***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2021 14:02
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971674
BIST
16:511.449
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 16,17
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.417
16:519,4522
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 0,2404
|Açılış
|: 9,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,4923
En Düşük
9,1938
16:5111,0209
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 0,2707
|Açılış
|: 10,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,0646
En Düşük
10,7257
16:51542,81
En Yüksek
|Değişim
|: 2,85%
|| 15,02
|Açılış
|: 542,81
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler16:51
|EDIP
|3,92
|51.337.569
|% 9,80
|
|HLGYO
|2,62
|37.975.095
|% 9,62
|
|OLMK
|7,71
|8.049.913
|% 9,52
|
|FROTO
|192,70
|1.409.935.433
|% 8,99
|
|DOBUR
|36,90
|7.751.070
|% 8,53
|
|FADE
|8,60
|301.296.294
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|71.789.516
|% -8,48
|
|YEOTK
|60,70
|171.181.902
|% -8,45
|
|MERIT
|27,30
|26.617.193
|% -6,76
|
|KSTUR
|269,50
|305.733
|% -6,62
|
|GARAN
|8,99
|3.253.749.833
|% -1,32
|
|FROTO
|192,70
|1.409.935.433
|% 8,99
|
|THYAO
|13,94
|1.231.166.925
|% 1,01
|
|YKBNK
|2,47
|1.069.867.748
|% 0,41
|
|SASA
|27,68
|1.020.914.770
|% 1,76
|
|YKBNK
|2,47
|1.069.867.748
|% 0,41
|
|GARAN
|8,99
|3.253.749.833
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,94
|667.518.686
|% 1,04
|
|KRDMD
|7,26
|992.242.128
|% 1,40
|
|AKBNK
|5,28
|676.063.054
|% -0,38
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4468
|9,4522
|% 2,61
|
|Euro
|11,0169
|11,0209
|% 2,52
|
|Sterlin
|13,0412
|13,1066
|% 2,72
|
|Frank
|10,2797
|10,3416
|% 2,97
|
|Riyal
|2,5167
|2,5293
|% 2,79
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|0,12
|
|Altın Gr.
|541
|541
|13,27
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.553
|3.643
|72,01
|
|Yarım
|1.717
|1.762
|34,52
|
|Çeyrek
|861
|881
|17,42
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,15
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,14
|
|B. Petrol
|84,95
|84,95
|-0,87
|
Seans Raporu
16:51
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17:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 31 artarak (% 1.32 ) 1, 562
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17:01XU100
Endeks 1, 450 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 17 üstünde . İşlem hacmi 21, 226.00 milyon TL de
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17:01OLMK
Yüzde 9.80 oranında artışla 7.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 076, 988 adet işlem
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17:00HUBVC
Yüzde 6.17 oranında artışla 10.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 239, 859 adet işlem
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16:59ZRGYO
Yüzde 5.03 oranında artışla 1.67 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 506, 931 adet işlem