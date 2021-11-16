***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2021 10:00
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977952
BIST
10:101.716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 13,85
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.715
10:1010,1698
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1120
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,1698
En Düşük
10,0421
10:1011,5720
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1359
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5720
En Düşük
11,4245
10:10607,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 5,10
|Açılış
|: 607,79
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
608,80
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler10:10
|DOBUR
|136,00
|6.041.120
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|180.236
|% 9,89
|
|GARAN
|12,34
|528.607.486
|% 6,10
|
|TDGYO
|7,14
|2.941.004
|% 5,31
|
|PRKAB
|40,98
|31.488.228
|% 5,13
|
|PRZMA
|3,80
|310.515
|% -6,63
|
|OYLUM
|8,18
|2.498.781
|% -6,62
|
|NUGYO
|10,28
|1.403.804
|% -5,86
|
|PENTA
|166,30
|955.922
|% -5,40
|
|GRNYO
|2,48
|238.582
|% -4,98
|
|GARAN
|12,34
|528.607.486
|% 6,10
|
|YKBNK
|3,56
|422.286.947
|% 5,01
|
|AKBNK
|7,28
|419.426.660
|% 4,45
|
|ISCTR
|7,17
|242.256.697
|% 2,58
|
|PETKM
|7,93
|96.752.786
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,56
|422.286.947
|% 5,01
|
|SKBNK
|1,24
|74.672.615
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,28
|419.426.660
|% 4,45
|
|GARAN
|12,34
|528.607.486
|% 6,10
|
|ISCTR
|7,17
|242.256.697
|% 2,58
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1658
|10,1698
|% 1,11
|
|Euro
|11,5655
|11,5720
|% 1,19
|
|Sterlin
|13,5810
|13,6491
|% 1,01
|
|Frank
|10,9194
|10,9852
|% 0,88
|
|Riyal
|2,6949
|2,7084
|% 0,78
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|1,21
|
|Altın Gr.
|608
|608
|5,31
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,07
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,16
|8,17
|0,05
|
|B. Petrol
|82,89
|82,89
|0,84
|