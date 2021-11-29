***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2021 10:05
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979973
BIST
10:371.780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,22
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.793
En Düşük
1.779
10:3712,6642
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 0,2952
|Açılış
|: 12,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3600
|
12,8144
En Düşük
12,3321
10:3714,2859
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 0,2769
|Açılış
|: 13,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9500
|
14,4643
En Düşük
13,9221
10:37730,94
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 17,89
|Açılış
|: 730,94
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler10:35
|RALYH
|19,61
|13.335.544
|% 9,98
|
|DOBUR
|319,90
|10.590.929
|% 9,97
|
|INTEM
|50,45
|4.610.958
|% 9,96
|
|TRILC
|14,36
|62.578.064
|% 9,95
|
|KUTPO
|127,10
|60.850.944
|% 9,95
|
|IDEAS
|30,26
|8.657.570
|% -9,78
|
|KERVN
|0,60
|552.006
|% -9,09
|
|DURDO
|19,11
|19.735.495
|% -8,39
|
|BJKAS
|5,37
|29.514.193
|% -6,77
|
|SUMAS
|83,55
|58.485
|% -5,59
|
|THYAO
|16,98
|584.540.263
|% -0,06
|
|SISE
|12,02
|264.682.478
|% 0,67
|
|MIATK
|27,32
|194.821.556
|% 7,47
|
|ASELS
|21,18
|187.210.239
|% 2,42
|
|KRDMD
|8,66
|161.767.430
|% 0,46
|
|EKGYO
|2,24
|97.763.850
|% 0,90
|
|YKBNK
|3,19
|125.471.343
|% 0,00
|
|THYAO
|16,98
|584.540.263
|% -0,06
|
|ODAS
|1,52
|52.228.511
|% -1,30
|
|TSKB
|1,47
|44.268.827
|% 0,00
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6470
|12,6612
|% 2,36
|
|Euro
|14,2589
|14,2857
|% 1,98
|
|Sterlin
|16,8085
|16,8928
|% 2,04
|
|Frank
|13,5949
|13,6768
|% 1,84
|
|Riyal
|3,3622
|3,3790
|% 2,28
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|3,49
|
|Altın Gr.
|729
|729
|16,39
|
|Cumhuriyet
|4.683
|4.754
|-64,00
|
|Tam
|4.662
|4.779
|130,55
|
|Yarım
|2.253
|2.312
|63,15
|
|Çeyrek
|1.130
|1.156
|31,57
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,42
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|9,49
|9,51
|0,31
|
|B. Petrol
|74,55
|74,55
|2,96
|