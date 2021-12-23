***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2021 10:31
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANFM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985610
BIST
11:541.821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 16,46
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.785
11:5411,5906
En Yüksek
|Değişim
|: -4,92%
|| -0,5993
|Açılış
|: 75,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 75,2800
|
12,2516
En Düşük
11,2875
11:5413,1486
En Yüksek
|Değişim
|: -5,00%
|| -0,6915
|Açılış
|: 22,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5700
|
14,6486
En Düşük
12,7828
11:548,44
En Yüksek
|Değişim
|: -5,74%
|| -0,51
|Açılış
|: 8,44
|
|Önceki Kapanış
|: 8,96
|
8,99
En Düşük
8,31
BIST En Aktif Hisseler11:52
|TETMT
|379,20
|8.226.853
|% 9,98
|
|PENTA
|359,40
|23.415.974
|% 9,91
|
|RALYH
|14,15
|1.699.797
|% 9,86
|
|GLCVY
|12,24
|6.745.699
|% 9,78
|
|POLTK
|615,50
|16.893.294
|% 9,27
|
|DZGYO
|2,34
|35.900.528
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|42.907.986
|% -10,00
|
|DOBUR
|79,95
|470.746
|% -9,97
|
|NIBAS
|10,88
|6.440.960
|% -9,93
|
|PKENT
|7.050,00
|3.098.933
|% -6,00
|
|GARAN
|11,95
|1.678.717.411
|% 0,59
|
|SISE
|13,25
|1.025.692.527
|% -0,23
|
|EREGL
|25,84
|942.316.476
|% 1,57
|
|KRDMD
|9,24
|752.041.342
|% -0,65
|
|TUPRS
|146,60
|664.474.556
|% -2,07
|
|YKBNK
|3,56
|519.519.332
|% 2,30
|
|GARAN
|11,95
|1.678.717.411
|% 0,59
|
|KRDMD
|9,24
|752.041.342
|% -0,65
|
|DOHOL
|2,80
|223.292.368
|% 0,72
|
|SISE
|13,25
|1.025.692.527
|% -0,23
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,5623
|11,5906
|% -4,92
|
|Euro
|13,0887
|13,1486
|% -5,00
|
|Sterlin
|15,3159
|15,3927
|% -5,77
|
|Frank
|12,4163
|12,4911
|% -6,07
|
|Riyal
|3,0490
|3,0643
|% -5,88
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,83
|
|Altın Gr.
|671
|671
|-36,42
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,88
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|8,48
|8,50
|-0,46
|
|B. Petrol
|74,88
|74,88
|-0,40
|