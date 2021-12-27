***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.12.2021 11:21
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANFM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986303
BIST
12:351.926
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 34,66
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.899
12:3511,3876
En Yüksek
|Değişim
|: 3,60%
|| 0,3962
|Açılış
|: 11,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
12:3512,8649
En Yüksek
|Değişim
|: 3,42%
|| 0,4254
|Açılış
|: 12,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
12:35655,84
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 17,51
|Açılış
|: 655,84
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ISKPL
|5,39
|37.542.290
|% 10,00
|
|SMART
|5,63
|3.412.851
|% 9,96
|
|NIBAS
|13,15
|26.252.457
|% 9,95
|
|ADEL
|29,64
|3.690.374
|% 9,94
|
|RALYH
|14,49
|299.016
|% 9,36
|
|DOBUR
|64,80
|704.311
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,22
|105.890
|% -9,80
|
|UZERB
|32,90
|90.804
|% -7,27
|
|RODRG
|17,80
|2.633.617
|% -6,27
|
|SONME
|31,00
|351.757
|% -6,06
|
|THYAO
|21,26
|1.103.876.469
|% 0,66
|
|GARAN
|11,81
|1.075.958.432
|% 0,77
|
|EREGL
|29,02
|862.364.995
|% 2,26
|
|SISE
|13,96
|786.147.112
|% 1,16
|
|SASA
|50,75
|778.294.653
|% 6,62
|
|YKBNK
|3,65
|562.696.799
|% 3,40
|
|GARAN
|11,81
|1.075.958.432
|% 0,77
|
|EKGYO
|2,24
|184.641.368
|% 0,90
|
|ODAS
|1,39
|92.650.075
|% 1,46
|
|KRDMD
|9,71
|619.669.682
|% 2,97
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3408
|11,3876
|% 3,60
|
|Euro
|12,8331
|12,8649
|% 3,42
|
|Sterlin
|15,0948
|15,1705
|% 2,70
|
|Frank
|12,2447
|12,3185
|% 2,81
|
|Riyal
|2,9998
|3,0148
|% 2,79
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,33
|
|Altın Gr.
|655
|655
|16,78
|
|Cumhuriyet
|4.419
|4.486
|-36,00
|
|Tam
|4.399
|4.515
|-37,75
|
|Yarım
|2.126
|2.184
|-18,26
|
|Çeyrek
|1.066
|1.092
|-9,13
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,71
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|8,23
|8,24
|0,11
|
|B. Petrol
|75,85
|75,85
|0,06
|