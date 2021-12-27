***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.12.2021 15:13
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANFM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986374
BIST
15:111.875
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -15,92
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.875
15:1111,2722
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 0,2808
|Açılış
|: 11,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
15:1112,7563
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 0,3168
|Açılış
|: 12,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
15:11655,93
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 17,59
|Açılış
|: 655,93
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler15:09
|ISKPL
|5,39
|37.814.011
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,38
|9.493.242
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|376.973
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|16.985.747
|% 9,99
|
|SMART
|5,63
|3.485.072
|% 9,96
|
|DOBUR
|64,80
|8.585.093
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,30
|34.247.023
|% -8,30
|
|ORMA
|33,20
|186.930
|% -6,48
|
|YBTAS
|15.600,00
|238.767
|% -6,42
|
|UFUK
|18,07
|423.291
|% -6,37
|
|GARAN
|11,72
|1.475.102.125
|% 0,00
|
|THYAO
|20,68
|1.433.396.670
|% -2,08
|
|EREGL
|28,60
|1.251.302.116
|% 0,78
|
|SASA
|49,68
|1.103.291.110
|% 4,37
|
|KRDMD
|9,50
|1.034.889.802
|% 0,74
|
|YKBNK
|3,59
|768.268.708
|% 1,70
|
|EKGYO
|2,21
|362.817.032
|% -0,45
|
|GARAN
|11,72
|1.475.102.125
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,50
|1.034.889.802
|% 0,74
|
|ODAS
|1,37
|114.868.288
|% 0,00
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2452
|11,2791
|% 2,62
|
|Euro
|12,7159
|12,7888
|% 2,81
|
|Sterlin
|15,1106
|15,1864
|% 2,81
|
|Frank
|12,2499
|12,3237
|% 2,85
|
|Riyal
|3,0027
|3,0178
|% 2,89
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,61
|
|Altın Gr.
|657
|658
|19,31
|
|Cumhuriyet
|4.438
|4.505
|-17,00
|
|Tam
|4.414
|4.530
|-22,82
|
|Yarım
|2.133
|2.191
|-11,04
|
|Çeyrek
|1.070
|1.096
|-5,52
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,73
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|8,24
|8,26
|0,12
|
|B. Petrol
|75,66
|75,66
|-0,13
|
Seans Raporu
15:09
daha fazla
-
15:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, ARCLK, TTKOM
-
15:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, SASA, YKBNK
-
15:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 99 artarak (% 0.18 ) 1, 689
-
15:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BAGFS, SMART, QNBFL, BRSAN, NIBAS, ADEL, PRKAB, TACTR
-
15:23
ISBIR, HEKTS, AKFGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında