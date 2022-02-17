***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2022 11:33
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002321
BIST
13:082.044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,80
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
13:0813,6312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0343
|Açılış
|: 13,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6312
En Düşük
13,5639
13:0815,5148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0337
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5293
En Düşük
15,4100
13:08827,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 8,55
|Açılış
|: 827,05
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler13:08
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.042.436
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|18.488.955
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.470.839
|% 9,93
|
|ISBTR
|59.998,00
|837.178
|% 8,97
|
|PKENT
|640,80
|1.371.312
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|2.753.755
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|4.172.409
|% -9,94
|
|AVHOL
|6,12
|10.390.019
|% -9,87
|
|DZGYO
|3,03
|20.950.569
|% -9,82
|
|THYAO
|29,84
|3.799.088.357
|% 0,81
|
|KRDMD
|11,86
|1.086.619.999
|% -0,08
|
|TUPRS
|194,70
|824.244.778
|% -0,46
|
|EREGL
|28,60
|786.941.471
|% 1,49
|
|TAVHL
|40,58
|541.106.437
|% 3,57
|
|YKBNK
|4,06
|525.427.974
|% 1,25
|
|THYAO
|29,84
|3.799.088.357
|% 0,81
|
|KRDMD
|11,86
|1.086.619.999
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,35
|201.063.392
|% -0,42
|
|PETKM
|8,27
|433.872.305
|% 0,24
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6239
|13,6312
|% 0,25
|
|Euro
|15,5035
|15,5148
|% 0,22
|
|Sterlin
|18,4767
|18,5693
|% 0,27
|
|Frank
|14,7211
|14,8098
|% 0,18
|
|Riyal
|3,6200
|3,6382
|% 0,22
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|13,86
|
|Altın Gr.
|828
|828
|9,30
|
|Cumhuriyet
|5.496
|5.579
|84,00
|
|Tam
|5.467
|5.603
|79,97
|
|Yarım
|2.642
|2.710
|38,68
|
|Çeyrek
|1.325
|1.355
|19,34
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,72
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,40
|10,41
|0,07
|
|B. Petrol
|93,16
|93,16
|-1,65
|