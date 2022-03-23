***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.03.2022 15:17
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012383
BIST
16:032.180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -8,98
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.170
16:0314,8517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0294
|Açılış
|: 14,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8521
En Düşük
14,7784
16:0316,3244
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0347
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,2858
16:03921,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 4,97
|Açılış
|: 921,08
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
923,20
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler16:01
|ENSRI
|16,94
|36.365.381
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|24.188.232
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|34.617.752
|% 9,98
|
|KUTPO
|46,56
|104.321.174
|% 9,97
|
|ISYAT
|4,15
|83.464.791
|% 9,79
|
|PKENT
|258,20
|65.572.264
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,32
|983.929.729
|% -8,79
|
|SERVE
|13,68
|1.169.266
|% -7,25
|
|MAALT
|268,50
|68.063.081
|% -6,74
|
|AYCES
|67,80
|7.747.159
|% -6,42
|
|GARAN
|12,12
|2.979.804.642
|% 1,59
|
|THYAO
|28,34
|1.756.120.250
|% -0,63
|
|KRDMD
|15,20
|1.266.115.642
|% -0,39
|
|HEKTS
|18,40
|1.088.907.873
|% 6,17
|
|EREGL
|33,34
|1.025.005.164
|% -1,36
|
|DOHOL
|3,32
|983.929.729
|% -8,79
|
|GARAN
|12,12
|2.979.804.642
|% 1,59
|
|EKGYO
|2,35
|369.785.921
|% 0,43
|
|YKBNK
|4,04
|581.941.931
|% -1,46
|
|ODAS
|1,60
|221.999.498
|% -3,03
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8460
|14,8514
|% 0,20
|
|Euro
|16,3174
|16,3276
|% -0,19
|
|Sterlin
|19,5278
|19,6257
|% -0,41
|
|Frank
|15,8198
|15,9151
|% -0,08
|
|Riyal
|3,9463
|3,9661
|% 0,13
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|10,82
|
|Altın Gr.
|920
|920
|3,74
|
|Cumhuriyet
|6.098
|6.190
|27,00
|
|Tam
|6.071
|6.223
|40,29
|
|Yarım
|2.935
|3.010
|19,49
|
|Çeyrek
|1.472
|1.505
|9,74
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,06
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|0,09
|
|B. Petrol
|120
|120
|4,25
|
Seans Raporu
16:01
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-
16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 15 kaybederek (% -0.58 ) 2, 429
-
16:16XU100
Endeks 2, 182 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 32 altında . İşlem hacmi 24, 425.00 milyon TL de
-
16:16KAPLM
Yüzde -3.68 oranında düşüşle 69.35 lira fiyatla işlem gören hissede 278, 684 adet işlem
-
16:13MAALT
Yüzde -6.74 oranında düşüşle 268.50 lira fiyatla işlem gören hissede 245, 023 adet işlem
-
16:11XU100
Endeks 2, 181 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 36 altında . İşlem hacmi 24, 173.00 milyon TL de