***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.04.2022 10:39
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANFM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016770
BIST
11:012.338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 21,91
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.339
En Düşük
2.329
11:0114,7508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0449
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7508
En Düşük
14,7005
11:0116,0789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0455
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1450
En Düşük
16,0138
11:01913,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,43
|Açılış
|: 913,07
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
914,29
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler10:59
|CASA
|121,20
|304.091
|% 9,98
|
|PAGYO
|12,39
|1.207.508
|% 9,94
|
|ARMDA
|103,80
|7.732.908
|% 9,90
|
|ATSYH
|20,98
|39.883
|% 8,14
|
|LIDER
|18,70
|172.098.731
|% 7,53
|
|GZNMI
|38,90
|8.128.804
|% -6,85
|
|SANFM
|29,64
|1.838.487
|% -4,51
|
|BASCM
|3,15
|78.753
|% -4,26
|
|BOBET
|4,45
|33.130.346
|% -3,05
|
|GRNYO
|2,28
|295.685
|% -2,56
|
|ASELS
|26,12
|766.013.546
|% 2,27
|
|THYAO
|34,70
|726.434.315
|% 0,23
|
|KRDMD
|15,76
|681.660.157
|% 1,87
|
|SASA
|62,45
|542.199.773
|% 1,96
|
|SISE
|16,52
|484.057.623
|% 1,35
|
|ODAS
|2,09
|306.823.952
|% 0,97
|
|YKBNK
|4,25
|369.879.848
|% 1,92
|
|HALKB
|5,16
|317.358.274
|% 4,24
|
|VAKBN
|3,77
|184.832.068
|% 1,62
|
|AKBNK
|7,89
|356.131.897
|% 2,60
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7474
|14,7515
|% 0,31
|
|Euro
|16,0689
|16,0823
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,2552
|19,3518
|% 0,46
|
|Frank
|15,7548
|15,8497
|% 0,35
|
|Riyal
|3,9204
|3,9400
|% 0,26
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|0,67
|
|Altın Gr.
|913
|913
|2,33
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|-0,05
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,69
|