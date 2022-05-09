***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.05.2022 10:03
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANFM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027643
BIST
10:482.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 7,07
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.462
10:4814,9751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0301
|Açılış
|: 15,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0000
|
14,9856
En Düşük
14,9241
10:4815,7575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0167
|Açılış
|: 15,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,8045
En Düşük
15,7132
10:48900,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,39
|Açılış
|: 900,81
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
897,28
BIST En Aktif Hisseler10:46
|HATEK
|21,78
|11.920.152
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|13.568.140
|% 9,97
|
|UFUK
|41,72
|1.423.382
|% 9,96
|
|BRKSN
|9,84
|2.311.149
|% 9,94
|
|IMASM
|21,94
|5.157.743
|% 9,92
|
|DEVA
|36,56
|50.225.989
|% -7,77
|
|DAGHL
|19,99
|599.720
|% -4,54
|
|KUYAS
|6,24
|5.263.514
|% -4,00
|
|CRDFA
|2,75
|4.872.219
|% -3,85
|
|MMCAS
|2,63
|94.456
|% -3,66
|
|THYAO
|43,00
|1.266.755.709
|% 1,46
|
|KRDMD
|16,12
|887.764.250
|% 4,13
|
|SISE
|19,52
|614.423.763
|% 0,67
|
|SASA
|34,08
|582.584.796
|% 1,43
|
|EREGL
|33,58
|552.022.765
|% 1,94
|
|EKGYO
|2,70
|215.079.901
|% 0,37
|
|KRDMD
|16,12
|887.764.250
|% 4,13
|
|YKBNK
|4,79
|212.129.511
|% -1,03
|
|ZOREN
|2,16
|91.643.057
|% 2,37
|
|PETKM
|10,15
|350.926.790
|% 1,00
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9747
|14,9784
|% 0,22
|
|Euro
|15,7492
|15,7615
|% -0,08
|
|Sterlin
|18,3487
|18,4407
|% -0,18
|
|Frank
|14,9994
|15,0898
|% -0,34
|
|Riyal
|3,9806
|4,0005
|% 0,23
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-13,85
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-4,88
|
|Cumhuriyet
|6.112
|6.204
|20,00
|
|Tam
|6.081
|6.235
|58,35
|
|Yarım
|2.939
|3.016
|28,23
|
|Çeyrek
|1.474
|1.508
|14,11
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,20
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,69
|-0,07
|
|B. Petrol
|111
|111
|-1,28
|