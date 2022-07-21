***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2022 10:49
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANFM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047141
BIST
13:102.525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,65
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.514
13:1017,6796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0779
|Açılış
|: 17,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7231
En Düşük
17,5641
13:1018,0544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1292
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,0626
En Düşük
17,9005
13:10955,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,31
|Açılış
|: 955,93
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
961,50
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler13:08
|KAPLM
|56,25
|35.409.885
|% 9,97
|
|DOBUR
|50,80
|6.843.713
|% 9,96
|
|VANGD
|3,99
|7.501.197
|% 8,72
|
|ATSYH
|63,00
|2.655.173
|% 8,06
|
|AVTUR
|2,15
|1.454.490
|% 8,04
|
|LIDER
|24,12
|89.061.043
|% -10,00
|
|YONGA
|19,62
|343.146
|% -10,00
|
|IMASM
|64,90
|44.054.344
|% -4,42
|
|SANFM
|15,92
|9.299.469
|% -4,38
|
|KONYA
|1.163,80
|29.305.230
|% -4,31
|
|THYAO
|51,50
|1.460.218.219
|% 0,29
|
|EKGYO
|3,08
|681.792.260
|% 2,33
|
|SISE
|21,14
|599.138.207
|% -0,19
|
|EREGL
|27,96
|503.906.997
|% -0,99
|
|FROTO
|267,70
|436.439.414
|% 2,29
|
|EKGYO
|3,08
|681.792.260
|% 2,33
|
|ODAS
|3,64
|428.856.942
|% 1,68
|
|SKBNK
|1,30
|122.324.159
|% 4,84
|
|TSKB
|2,31
|203.404.116
|% 2,67
|
|YKBNK
|4,60
|255.389.919
|% 0,00
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,6683
|17,6793
|% 0,44
|
|Euro
|18,0211
|18,0422
|% 0,65
|
|Sterlin
|21,0533
|21,1589
|% 0,15
|
|Frank
|18,1114
|18,2205
|% 0,36
|
|Riyal
|4,6879
|4,7114
|% 0,39
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.683
|-13,39
|
|Altın Gr.
|958
|958
|-1,81
|
|Cumhuriyet
|6.536
|6.635
|-17,00
|
|Tam
|6.554
|6.624
|16,00
|
|Yarım
|3.193
|3.240
|11,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.620
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,31
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,41
|10,43
|-0,16
|
|B. Petrol
|103
|103
|-4,34
|