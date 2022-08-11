***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2022 10:27
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054459
BIST
10:402.874
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 44,50
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.875
En Düşük
2.847
10:4017,9513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0823
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9513
En Düşük
17,8065
10:4018,5582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1434
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5582
En Düşük
18,3586
10:401.029,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,18
|Açılış
|: 1.029,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.031,09
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler10:40
|BARMA
|43,56
|5.021.684
|% 10,00
|
|ATSYH
|97,65
|764.014
|% 9,97
|
|IZMDC
|2,68
|60.024.942
|% 9,39
|
|ASUZU
|289,10
|77.613.903
|% 9,26
|
|AKGRT
|3,26
|30.583.148
|% 7,59
|
|TIRE
|20,16
|90.300.301
|% -8,53
|
|PAMEL
|191,00
|6.100.858
|% -8,17
|
|KAPLM
|65,10
|324.849
|% -8,05
|
|QNBFB
|34,90
|150.977
|% -8,01
|
|OLMK
|11,83
|11.528.216
|% -7,58
|
|THYAO
|60,90
|2.248.429.322
|% 1,25
|
|ISCTR
|6,20
|570.992.346
|% 2,65
|
|YKBNK
|5,55
|524.999.079
|% 2,59
|
|SASA
|53,95
|518.486.936
|% 2,18
|
|AKBNK
|10,01
|496.746.206
|% 2,14
|
|DOHOL
|4,24
|435.496.037
|% 1,19
|
|EKGYO
|3,64
|347.517.723
|% 0,28
|
|YKBNK
|5,55
|524.999.079
|% 2,59
|
|ISCTR
|6,20
|570.992.346
|% 2,65
|
|ALBRK
|1,71
|113.298.452
|% 6,87
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9354
|17,9513
|% 0,46
|
|Euro
|18,5507
|18,5582
|% 0,78
|
|Sterlin
|21,8389
|21,9484
|% 0,34
|
|Frank
|18,9812
|19,0956
|% 0,53
|
|Riyal
|4,7538
|4,7776
|% 0,30
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-5,33
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.903
|6.961
|-23,00
|
|Yarım
|3.363
|3.403
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.701
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,48
|20,50
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,01
|
|B. Petrol
|97,09
|97,09
|-0,31
|