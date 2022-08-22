***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.08.2022 12:46
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANFM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057479
BIST
12:353.021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 1,11
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.041
En Düşük
3.011
12:3518,1268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0414
|Açılış
|: 18,2480
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
12:3518,1561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,1117
12:351.009,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -6,77
|Açılış
|: 1.009,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.009,26
BIST En Aktif Hisseler12:33
|HKTM
|14,64
|2.990.542
|% 9,99
|
|BERA
|18,77
|183.900.259
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,48
|420.668
|% 9,80
|
|GSDDE
|4,78
|48.730.226
|% 9,13
|
|OYAKC
|15,37
|447.517.984
|% 8,93
|
|DENGE
|2,07
|28.173.414
|% -7,17
|
|AZTEK
|13,46
|292.247.537
|% -7,11
|
|GZNMI
|38,56
|156.537.652
|% -6,59
|
|OYLUM
|3,84
|98.141.846
|% -5,88
|
|MTRYO
|2,01
|1.169.545
|% -4,74
|
|EKGYO
|3,73
|989.692.003
|% 1,91
|
|OYAKC
|15,37
|447.517.984
|% 8,93
|
|AZTEK
|13,46
|292.247.537
|% -7,11
|
|KOZAL
|154,20
|266.832.661
|% -0,52
|
|ODAS
|4,51
|260.987.874
|% 3,20
|
|EKGYO
|3,73
|989.692.003
|% 1,91
|
|ADESE
|0,90
|85.043.851
|% 3,45
|
|ODAS
|4,51
|260.987.874
|% 3,20
|
|AKFGY
|3,35
|191.146.714
|% 3,08
|
|HLGYO
|3,03
|156.520.141
|% 6,69
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1076
|18,1403
|% 0,30
|
|Euro
|18,1328
|18,1498
|% -0,03
|
|Sterlin
|21,3382
|21,4452
|% 0,04
|
|Frank
|18,8017
|18,9149
|% 0,13
|
|Riyal
|4,8106
|4,8347
|% 0,20
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|-14,61
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.010
|-6,66
|
|Cumhuriyet
|6.777
|6.879
|-50,00
|
|Tam
|6.806
|6.859
|-78,00
|
|Yarım
|3.316
|3.354
|-38,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.676
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,87
|18,89
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,02
|-0,06
|
|B. Petrol
|95,89
|95,89
|-0,83
|