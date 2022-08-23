***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.08.2022 16:08
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANFM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057792
BIST
16:073.117
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 54,05
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.120
En Düşük
3.070
16:0718,1341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0689
|Açılış
|: 18,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1371
En Düşük
18,0210
16:0718,0195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0408
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0407
En Düşük
17,9383
16:071.011,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,29
|Açılış
|: 1.011,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.016,39
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler16:07
|BEYAZ
|13,42
|57.281.975
|% 10,00
|
|BFREN
|1.306,80
|14.646.157
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|929.268
|% 10,00
|
|COSMO
|36,12
|3.013.491
|% 9,99
|
|DMSAS
|9,15
|93.634.623
|% 9,98
|
|SANFM
|18,50
|16.448.211
|% -7,50
|
|DIRIT
|4,00
|232.658
|% -6,98
|
|TBORG
|24,44
|1.875.798
|% -5,86
|
|DOBUR
|46,82
|701.752
|% -5,76
|
|BRKO
|1,88
|1.095.080
|% -5,53
|
|THYAO
|67,60
|3.817.111.026
|% -0,22
|
|AKBNK
|11,27
|3.732.587.409
|% 4,74
|
|YKBNK
|6,10
|3.719.973.976
|% 5,35
|
|ASELS
|26,14
|2.522.074.760
|% 1,32
|
|SISE
|25,72
|2.511.685.170
|% 1,34
|
|YKBNK
|6,10
|3.719.973.976
|% 5,35
|
|EKGYO
|3,95
|2.082.470.997
|% 1,80
|
|AKBNK
|11,27
|3.732.587.409
|% 4,74
|
|ALBRK
|2,23
|520.284.468
|% 6,70
|
|ISCTR
|8,17
|1.852.132.334
|% 9,52
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1217
|18,1341
|% 0,38
|
|Euro
|18,0118
|18,0195
|% 0,23
|
|Sterlin
|21,2613
|21,3679
|% 0,42
|
|Frank
|18,6352
|18,7475
|% -0,04
|
|Riyal
|4,8123
|4,8364
|% 0,44
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|0,02
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|4,55
|
|Cumhuriyet
|6.764
|6.866
|-7,00
|
|Tam
|6.797
|6.850
|-32,00
|
|Yarım
|3.312
|3.349
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.674
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,86
|18,88
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,01
|-0,02
|
|B. Petrol
|97,53
|97,53
|1,05
|
Seans Raporu
16:07
daha fazla
-
16:22DGGYO
Yüzde 4.90 oranında artışla 12.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 558, 374 adet işlem
-
16:21GARAN
Yüzde 8.38 oranında artışla 22.76 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 283, 649 adet işlem
-
16:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 69, 25 artarak (% 2.09 ) 3, 389
-
16:20
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, SANFM, DIRIT
-
16:20XU100
Endeks 3, 118 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 50, 484.00 milyon TL de