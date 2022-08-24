***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2022 11:49
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057950
BIST
11:573.124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,85
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
11:5718,1456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0360
|Açılış
|: 18,1920
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1456
En Düşük
18,0790
11:5718,0626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0051
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
18,0124
11:571.021,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,57
|Açılış
|: 1.021,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,01
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler11:55
|HKTM
|17,71
|2.592.213
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|7.917.199
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,51
|30.168.142
|% 9,97
|
|LIDER
|25,62
|82.879.058
|% 9,96
|
|KLNMA
|18,77
|1.373.401
|% 9,96
|
|KLRHO
|20,34
|4.106.320
|% -5,48
|
|KGYO
|16,47
|10.935.001
|% -5,24
|
|SANFM
|17,20
|14.376.955
|% -4,97
|
|KRGYO
|7,48
|3.159.428
|% -4,59
|
|YGYO
|1,06
|24.293.453
|% -4,50
|
|THYAO
|70,80
|6.125.688.168
|% 4,42
|
|YKBNK
|6,20
|2.099.211.194
|% -1,27
|
|AKBNK
|11,37
|1.765.787.274
|% -0,96
|
|GARAN
|23,70
|1.503.638.883
|% 2,69
|
|ISCTR
|8,45
|1.437.596.474
|% 3,05
|
|YKBNK
|6,20
|2.099.211.194
|% -1,27
|
|EKGYO
|3,96
|1.134.637.283
|% -0,25
|
|ALBRK
|2,35
|541.106.459
|% 2,62
|
|ISCTR
|8,45
|1.437.596.474
|% 3,05
|
|AKBNK
|11,37
|1.765.787.274
|% -0,96
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1313
|18,1465
|% 0,20
|
|Euro
|18,0497
|18,0582
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,3811
|21,4883
|% 0,07
|
|Frank
|18,7702
|18,8833
|% 0,33
|
|Riyal
|4,8118
|4,8360
|% 0,07
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|3,59
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|2,87
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.847
|6.906
|-10,00
|
|Yarım
|3.336
|3.376
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.688
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,17
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|0,02
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,51
|
Seans Raporu
11:55
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-
12:10DENGE
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12:08THYAO
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12:07TMSN
Yüzde 5.03 oranında artışla 61.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 101, 700 adet işlem
-
12:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 4 artarak (% 0.16 ) 3, 405
-
12:06DENGE
Yüzde 6.16 oranında artışla 2.24 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 395, 774 adet işlem