***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.08.2022 11:37
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058520
BIST
11:513.143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 5,77
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.127
11:5118,1838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0205
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
11:5118,1804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0448
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,1804
En Düşük
18,0904
11:511.024,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,86
|Açılış
|: 1.024,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,34
BIST En Aktif Hisseler11:49
|VAKBN
|6,05
|200.753.931
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|540.921
|% 10,00
|
|UTPYA
|19,19
|1.656.941
|% 9,97
|
|HKTM
|21,42
|10.500.491
|% 9,96
|
|DOGUB
|7,87
|28.014.294
|% 9,92
|
|SILVR
|28,36
|4.086.783
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,62
|7.545.499
|% -9,93
|
|MTRKS
|73,75
|37.895.588
|% -8,21
|
|BJKAS
|6,87
|197.832.323
|% -6,15
|
|SAYAS
|17,95
|20.903.343
|% -6,02
|
|ISCTR
|7,99
|3.320.800.126
|% 1,91
|
|AKBNK
|12,13
|3.206.204.075
|% 1,25
|
|YKBNK
|6,74
|2.872.836.323
|% 2,74
|
|ASELS
|27,48
|2.651.483.445
|% 4,89
|
|GARAN
|26,84
|2.186.432.393
|% 4,19
|
|YKBNK
|6,74
|2.872.836.323
|% 2,74
|
|ISCTR
|7,99
|3.320.800.126
|% 1,91
|
|EKGYO
|3,93
|1.514.039.610
|% 2,34
|
|AKBNK
|12,13
|3.206.204.075
|% 1,25
|
|HALKB
|7,13
|1.276.324.074
|% 9,86
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1755
|18,1843
|% 0,12
|
|Euro
|18,1705
|18,1811
|% 0,25
|
|Sterlin
|21,3814
|21,4886
|% -0,26
|
|Frank
|18,7665
|18,8795
|% -0,10
|
|Riyal
|4,8270
|4,8512
|% 0,12
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|-7,34
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-2,94
|
|Cumhuriyet
|6.814
|6.917
|-6,00
|
|Tam
|6.850
|6.901
|-30,00
|
|Yarım
|3.338
|3.374
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.686
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,21
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|-0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,52
|
Seans Raporu
11:49
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12:01GARAN
Yüzde 4.35 oranında artışla 26.88 lira fiyatla işlem gören hissede 80, 165, 649 adet işlem