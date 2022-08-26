***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.08.2022 15:03
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANFM]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058551
BIST
15:243.159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 22,35
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.127
15:2418,1953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0320
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
15:2418,2503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1147
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,2503
En Düşük
18,0904
15:241.020,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -6,71
|Açılış
|: 1.020,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,24
BIST En Aktif Hisseler15:24
|VAKBN
|6,05
|205.327.677
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|762.847
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.180.462.205
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|85.240.664
|% 9,99
|
|COSMO
|32,20
|4.595.918
|% 9,97
|
|KLNMA
|18,58
|3.119.497
|% -9,98
|
|SILVR
|28,36
|4.568.478
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|73.875.701
|% -9,96
|
|DMSAS
|8,62
|11.247.048
|% -9,93
|
|SANFM
|14,86
|42.232.050
|% -9,11
|
|AKBNK
|12,16
|4.486.155.552
|% 1,50
|
|ISCTR
|7,94
|4.434.219.909
|% 1,28
|
|YKBNK
|6,76
|3.916.074.057
|% 3,05
|
|GARAN
|26,06
|3.614.625.730
|% 1,16
|
|ASELS
|27,36
|3.553.887.815
|% 4,43
|
|EKGYO
|4,01
|2.861.391.737
|% 4,43
|
|YKBNK
|6,76
|3.916.074.057
|% 3,05
|
|ISCTR
|7,94
|4.434.219.909
|% 1,28
|
|AKBNK
|12,16
|4.486.155.552
|% 1,50
|
|ZOREN
|3,00
|795.007.256
|% 4,90
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1660
|18,1953
|% 0,18
|
|Euro
|18,2436
|18,2503
|% 0,63
|
|Sterlin
|21,4325
|21,5399
|% -0,02
|
|Frank
|18,7861
|18,8992
|% 0,01
|
|Riyal
|4,8243
|4,8485
|% 0,06
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-13,00
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-7,59
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-29,00
|
|Tam
|6.823
|6.871
|-60,00
|
|Yarım
|3.325
|3.359
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.679
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,28
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|-0,00
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,35
|
Seans Raporu
15:24
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15:39ZOREN
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15:38XU030
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15:38
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15:38XU100
Endeks 3, 158 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 58, 124.00 milyon TL de
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15:38AVOD
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