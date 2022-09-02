***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.09.2022 17:45
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059705
BIST
17:493.227
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 83,96
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.229
En Düşük
3.160
17:4918,2207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0245
|Açılış
|: 18,2830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
17:4918,2689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1641
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2855
En Düşük
18,1031
17:491.005,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 12,78
|Açılış
|: 1.005,90
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.009,27
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler17:49
|OYYAT
|25,30
|21.055.610
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|26.449.946
|% 9,99
|
|TSKB
|5,95
|632.612.688
|% 9,98
|
|DYOBY
|21,06
|47.993.352
|% 9,97
|
|HKTM
|23,38
|45.274.789
|% 9,97
|
|MTRKS
|47,52
|5.177.209
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,17
|104.734.864
|% -9,92
|
|PENTA
|389,90
|70.072.716
|% -5,68
|
|NTGAZ
|22,20
|210.784.700
|% -5,37
|
|OSMEN
|31,86
|9.370.031
|% -5,18
|
|YKBNK
|7,93
|8.889.776.411
|% 4,76
|
|GARAN
|24,58
|5.965.336.719
|% 8,19
|
|AKBNK
|13,03
|5.440.612.080
|% 9,96
|
|HALKB
|9,24
|4.701.021.045
|% 8,45
|
|THYAO
|71,60
|4.467.099.551
|% 0,70
|
|YKBNK
|7,93
|8.889.776.411
|% 4,76
|
|HALKB
|9,24
|4.701.021.045
|% 8,45
|
|EKGYO
|4,06
|2.062.468.215
|% 1,50
|
|ISCTR
|8,84
|4.247.153.584
|% 9,95
|
|AKBNK
|13,03
|5.440.612.080
|% 9,96
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2165
|18,2207
|% 0,13
|
|Euro
|18,2613
|18,2689
|% 0,91
|
|Sterlin
|21,0278
|21,1332
|% 0,44
|
|Frank
|18,5125
|18,6240
|% 0,33
|
|Riyal
|4,8315
|4,8558
|% 0,12
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|19,65
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|13,09
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.834
|77,00
|
|Tam
|6.773
|6.832
|67,00
|
|Yarım
|3.300
|3.340
|33,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.669
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,27
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|0,26
|
|B. Petrol
|94,92
|94,92
|2,56
|
Seans Raporu
17:49
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