***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 10:08
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANFM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073813
BIST
13:193.997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 19,74
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
13:1918,6113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0284
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
13:1918,3640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0323
|Açılış
|: 18,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
13:19980,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -5,98
|Açılış
|: 980,35
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler13:17
|TSPOR
|4,95
|275.281.595
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|23.310.924
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|3.910.936
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|25.996.138
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.296.058
|% 10,00
|
|GESAN
|142,20
|550.891.703
|% -10,00
|
|YEOTK
|47,88
|95.044.562
|% -10,00
|
|AYES
|37,08
|924.315
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|227.370.585
|% -9,99
|
|PENTA
|63,80
|62.527.356
|% -9,95
|
|THYAO
|101,80
|3.275.647.334
|% 2,31
|
|SASA
|105,30
|1.786.964.807
|% 5,30
|
|SISE
|33,22
|1.764.045.966
|% 2,34
|
|AKBNK
|15,73
|1.557.003.079
|% 1,75
|
|YKBNK
|9,59
|1.478.157.595
|% 2,35
|
|TSKB
|3,13
|872.734.770
|% 7,93
|
|SKBNK
|2,13
|586.978.213
|% 7,58
|
|EKGYO
|4,67
|1.220.892.673
|% 0,86
|
|YKBNK
|9,59
|1.478.157.595
|% 2,35
|
|ISCTR
|9,95
|1.281.222.899
|% 3,00
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6035
|18,6153
|% 0,17
|
|Euro
|18,3602
|18,3717
|% 0,22
|
|Sterlin
|21,0293
|21,1348
|% 0,54
|
|Frank
|18,4858
|18,5971
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9353
|4,9600
|% 0,05
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.640
|-10,18
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-5,17
|
|Cumhuriyet
|6.591
|6.692
|-46,00
|
|Tam
|6.625
|6.707
|-62,00
|
|Yarım
|3.228
|3.276
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.639
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,84
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|-0,24
|
|B. Petrol
|89,92
|89,92
|-1,29
|