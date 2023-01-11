***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 10:27
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANFM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099897
BIST
12:304.951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -37,17
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
12:3018,7844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0106
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
12:3020,1872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0255
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
12:301.139,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,45
|Açılış
|: 1.139,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler12:28
|SDTTR
|56,65
|4.964.806
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.244.685
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,86
|39.896.430
|% 9,93
|
|PRDGS
|7,59
|202.825.985
|% 9,84
|
|POLTK
|1.737,60
|18.762.398
|% -10,00
|
|VKING
|29,98
|349.447
|% -9,97
|
|KATMR
|2,09
|270.072.030
|% -9,91
|
|GOZDE
|21,22
|250.439.442
|% -9,32
|
|HKTM
|68,85
|288.462.928
|% -7,65
|
|THYAO
|131,50
|4.334.670.771
|% 0,23
|
|ASELS
|57,15
|2.555.207.798
|% -1,72
|
|EREGL
|38,30
|2.525.115.611
|% 1,16
|
|KRDMD
|18,01
|1.874.065.938
|% -0,72
|
|TUPRS
|484,90
|1.739.895.355
|% 2,02
|
|EKGYO
|8,51
|1.292.726.507
|% 0,12
|
|KATMR
|2,09
|270.072.030
|% -9,91
|
|YKBNK
|9,43
|1.150.639.355
|% -1,05
|
|KRDMD
|18,01
|1.874.065.938
|% -0,72
|
|SKBNK
|2,70
|255.864.836
|% -1,10
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7825
|18,7841
|% 0,05
|
|Euro
|20,1814
|20,1895
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,7519
|22,8660
|% 0,03
|
|Frank
|20,2921
|20,4144
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9865
|5,0115
|% 0,02
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|8,01
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|4,35
|
|Cumhuriyet
|7.650
|7.766
|32,00
|
|Tam
|7.689
|7.745
|10,00
|
|Yarım
|3.735
|3.789
|5,00
|
|Çeyrek
|1.868
|1.894
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,03
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|14,48
|14,51
|0,24
|
|B. Petrol
|80,53
|80,53
|0,43
|