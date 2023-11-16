***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2023 10:17
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218370
BIST
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11:367.763
En Düşük
|Değişim
|: 1,26%
|| 96,72
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.666
|
7.675
En Yüksek
7.767
11:3628,6868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0079
|Açılış
|: 28,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7350
|
28,7038
En Düşük
28,5794
11:3631,2234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0999
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1300
|
31,2398
En Düşük
31,0707
11:361.814,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,83
|Açılış
|: 1.814,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.806,48
|
1.815,24
En Düşük
1.803,79
BIST En Aktif Hisseler11:36
|ISBTR
|767.505,00
|3.070.020
|% 10,00
|
|EMNIS
|110,40
|642.086
|% 9,96
|
|ORGE
|60,70
|154.441.651
|% 9,96
|
|KSTUR
|2.307,00
|2.553.849
|% 9,96
|
|MARBL
|21,32
|46.880.356
|% 9,95
|
|CASA
|119,20
|5.952.967
|% -9,97
|
|ENSRI
|26,60
|3.346.466
|% -9,95
|
|OTTO
|348,50
|6.815.266
|% -9,95
|
|SNPAM
|120,00
|11.370.960
|% -8,88
|
|ARASE
|67,25
|595.956.837
|% -8,69
|
|THYAO
|237,60
|2.104.865.494
|% 0,85
|
|REEDR
|27,62
|1.875.761.278
|% -0,22
|
|MIATK
|722,00
|1.531.784.884
|% -7,44
|
|SAHOL
|58,95
|1.291.568.012
|% 1,99
|
|TUPRS
|153,70
|1.285.764.401
|% 1,32
|
|EKGYO
|7,68
|913.613.728
|% 2,54
|
|REEDR
|27,62
|1.875.761.278
|% -0,22
|
|ISCTR
|20,54
|1.090.821.476
|% 2,09
|
|ZOREN
|5,07
|266.495.955
|% 0,80
|
|YKBNK
|16,85
|784.783.277
|% 2,18
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6813
|28,6868
|% 0,03
|
|Euro
|31,1872
|31,2234
|% 0,32
|
|Sterlin
|35,4108
|35,5884
|% -0,19
|
|Frank
|32,1480
|32,3416
|% -0,01
|
|Riyal
|7,6257
|7,6639
|% 0,03
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,54
|23,58
|% 0,66
|
|Platin
|902,64
|903,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.042,72
|1.044,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,44
|80,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.966,39
|1.966,69
|% 0,66
|