***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2023 14:56
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANFM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221149
BIST
'
15:388.027
En Düşük
|Değişim
|: 0,22%
|| 17,27
|Açılış
|: 8.008
|
|Önceki Kapanış
|: 8.009
|
8.001
En Yüksek
8.049
15:3828,8673
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0621
|Açılış
|: 28,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9568
En Düşük
28,7532
15:3831,6068
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,1569
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,8655
En Düşük
31,5033
15:381.891,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -10,36
|Açılış
|: 1.891,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,40
|
1.905,31
En Düşük
1.883,28
BIST En Aktif Hisseler15:38
|BINHO
|294,25
|1.165.178.152
|% 10,00
|
|EKOS
|27,28
|77.119.114
|% 10,00
|
|YGYO
|2,86
|111.389.292
|% 10,00
|
|VBTYZ
|170,50
|156.010.291
|% 10,00
|
|TURGG
|517,00
|22.337.522
|% 10,00
|
|DAPGM
|36,76
|1.315.719.188
|% -9,99
|
|LIDER
|175,80
|17.069.782
|% -9,98
|
|SMART
|33,28
|22.702.385
|% -9,96
|
|HURGZ
|5,19
|7.705.686
|% -9,90
|
|ATATP
|98,75
|334.806.091
|% -7,71
|
|THYAO
|254,75
|4.546.834.680
|% -0,10
|
|SASA
|49,74
|2.281.474.100
|% -2,66
|
|ISCTR
|22,20
|2.178.307.116
|% 1,19
|
|AKBNK
|34,14
|2.043.626.771
|% 0,65
|
|ASELS
|48,98
|1.915.053.774
|% 2,04
|
|ISCTR
|22,20
|2.178.307.116
|% 1,19
|
|EKGYO
|7,45
|691.082.666
|% 0,68
|
|YKBNK
|19,25
|1.484.539.548
|% -0,47
|
|PETKM
|21,86
|1.393.404.833
|% 1,96
|
|SNGYO
|3,19
|188.376.759
|% 6,33
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8462
|28,8673
|% -0,21
|
|Euro
|31,5780
|31,6068
|% -0,49
|
|Sterlin
|36,4050
|36,5875
|% -0,52
|
|Frank
|32,8390
|33,0368
|% -0,35
|
|Riyal
|7,6689
|7,7074
|% -0,23
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,05
|25,08
|% 0,66
|
|Platin
|939,90
|941,28
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.020,38
|1.024,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,59
|83,59
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,99
|2.038,28
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:38
daha fazla
-
15:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 94 artarak (% 0.15 ) 8, 649
-
15:53ICBCT
Yüzde 5.09 oranında artışla 17.54 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 630, 049 adet işlem
-
15:52SELEC
Yüzde 5.64 oranında artışla 56.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 851, 056 adet işlem
-
15:51ICBCT
Yüzde 5.21 oranında artışla 17.56 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 585, 224 adet işlem
-
15:50AKYHO
Yüzde 6.71 oranında artışla 3.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 234, 843 adet işlem