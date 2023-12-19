***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.12.2023 10:18
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANFM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226828
BIST
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12:347.661
En Düşük
|Değişim
|: -1,66%
|| -128,93
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.790
|
7.653
En Yüksek
7.786
12:3429,0920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0352
|Açılış
|: 29,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0650
|
29,0938
En Düşük
28,9845
12:3431,8625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1068
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,9572
En Düşük
31,7021
12:341.894,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,24
|Açılış
|: 1.894,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.893,64
|
1.897,27
En Düşük
1.888,63
BIST En Aktif Hisseler12:32
|SODSN
|81,40
|1.229.547
|% 10,00
|
|QNBFB
|258,00
|1.062.186
|% 9,93
|
|BAYRK
|9,98
|21.698.790
|% 9,91
|
|KBORU
|52,95
|217.251.268
|% 9,90
|
|ULUUN
|28,40
|152.293.461
|% 8,81
|
|FORMT
|2,70
|109.230.022
|% -10,00
|
|IEYHO
|3,87
|88.315.451
|% -10,00
|
|SAMAT
|45,00
|5.981.850
|% -10,00
|
|PRZMA
|37,18
|8.054.260
|% -9,98
|
|SRVGY
|372,25
|73.858.033
|% -9,98
|
|EREGL
|42,08
|3.062.665.778
|% 0,67
|
|THYAO
|243,70
|2.570.178.247
|% -0,81
|
|ISCTR
|23,84
|1.930.290.643
|% -3,33
|
|YKBNK
|20,48
|1.579.506.512
|% -3,85
|
|AKBNK
|38,32
|1.400.057.765
|% -2,74
|
|BEGYO
|3,06
|914.585.882
|% -4,67
|
|ISCTR
|23,84
|1.930.290.643
|% -3,33
|
|YKBNK
|20,48
|1.579.506.512
|% -3,85
|
|EKGYO
|7,15
|531.579.736
|% -2,19
|
|EREGL
|42,08
|3.062.665.778
|% 0,67
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0871
|29,0911
|% 0,12
|
|Euro
|31,8430
|31,8638
|% 0,34
|
|Sterlin
|36,8020
|36,9865
|% 0,45
|
|Frank
|33,4396
|33,6410
|% 0,24
|
|Riyal
|7,7291
|7,7679
|% 0,08
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,91
|23,93
|% 0,66
|
|Platin
|944,43
|947,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.185,37
|1.190,88
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,69
|77,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,56
|2.026,85
|% 0,66
|