***SANFM*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi
15.02.2023 12:12
***SANFM*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )
İlgili Şirketler [SANFM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Temerrüt İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/02/2023
Bildirim İçeriği
İşlem Türü
Temerrüt Alışı (Default Purchase)
İlgili Pazar
PAY PİYASASI
Takas Tarihi
15/02/2023
Açıklamalar
Takasbank Pay Piyasası'nda henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere SANFM.TE pay sırasında temerrüt alışı yapılacaktır. Temerrüt alışının takası BUGÜN (15.02.2023) gerçekleşecektir. SATIŞ emirlerinizi ilgili pay sırasına girebilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113489
BIST
15:244.949
En Yüksek
|Değişim
|: 9,84%
|| 443,16
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.949
En Düşük
4.505
15:2418,8504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0158
|Açılış
|: 11,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0000
|
19,1291
En Düşük
18,8009
15:2413,0759
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -0,1732
|Açılış
|: 13,0759
|
|Önceki Kapanış
|: 13,2491
|
13,3763
En Düşük
12,9905
15:241.113,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -10,53
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler15:22
|BIMAS
|132,00
|629.750.563
|% 10,00
|
|EGEEN
|5.102,90
|109.642.814
|% 10,00
|
|BJKAS
|6,60
|28.180.891
|% 10,00
|
|AKBNK
|16,17
|956.102.468
|% 10,00
|
|HKTM
|55,55
|25.337.430
|% 10,00
|
|YBTAS
|85.158,70
|1.517.075
|% -3,01
|
|KUVVA
|42,00
|649.758
|% 0,00
|
|ISATR
|355.021,20
|355.021
|% 0,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|THYAO
|139,90
|2.786.171.581
|% 9,98
|
|ASELS
|58,20
|2.633.332.866
|% 9,92
|
|KOZAL
|543,60
|1.656.579.588
|% 10,00
|
|EREGL
|41,32
|1.260.941.549
|% 9,95
|
|SISE
|42,70
|1.071.744.621
|% 9,99
|
|ALBRK
|3,46
|399.400.528
|% 9,49
|
|AKGRT
|2,99
|265.891.388
|% 3,82
|
|BSOKE
|6,07
|510.312.767
|% 5,57
|
|YKBNK
|8,94
|698.037.928
|% 9,96
|
|SKBNK
|2,57
|162.595.198
|% 9,83
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8448
|18,8504
|% 0,08
|
|Euro
|20,4000
|20,4100
|% -0,58
|
|Sterlin
|22,6598
|22,7735
|% -0,89
|
|Frank
|20,3647
|20,4874
|% 0,04
|
|Riyal
|5,0086
|5,0337
|% 0,08
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-19,80
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|-11,41
|
|Cumhuriyet
|7.510
|7.623
|-125,00
|
|Tam
|7.547
|7.602
|-116,00
|
|Yarım
|3.687
|3.720
|-56,00
|
|Çeyrek
|1.843
|1.860
|-28,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,57
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|13,02
|13,03
|-0,22
|
|B. Petrol
|84,97
|84,97
|-0,61
|
Seans Raporu
15:22
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15:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TAVHL, ODAS
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15:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, AKBNK, KRDMD
-
15:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 400, 34 artarak (% 9.94 ) 4, 429
-
15:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZMDC, EGEEN, SKBNK, KONTR, PSDTC, QNBFB, COSMO, KOZAA, DOAS, TEKTU
-
15:33
FLAP, AVHOL, KUVVA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında