***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
06.07.2022 09:09
***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041962
BIST
10:262.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 22,65
|Açılış
|: 2.389
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|Önceki Kapanış
|: 2.371
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2.395
En Düşük
2.377
10:2617,1901
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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10:2617,6441
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977,41
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler10:26
|IZINV
|17,10
|3.485.879
|% 9,97
|
|SANEL
|8,33
|267.243
|% 9,89
|
|BRKO
|1,59
|524.857
|% 9,66
|
|SODSN
|22,44
|29.531
|% 9,46
|
|POLHO
|4,41
|18.900.206
|% 7,30
|
|ULUSE
|190,00
|1.073.416
|% -8,21
|
|AKGRT
|2,58
|8.268.103
|% -5,84
|
|KZBGY
|84,35
|680.313
|% -5,75
|
|KGYO
|9,20
|2.707.067
|% -2,95
|
|BMSCH
|10,12
|5.173.131
|% -2,79
|
|THYAO
|47,90
|714.880.784
|% 1,91
|
|TUPRS
|249,00
|254.129.423
|% -2,43
|
|HEKTS
|30,74
|178.456.491
|% 0,65
|
|SISE
|21,08
|157.583.260
|% 0,38
|
|KOZAL
|196,00
|152.962.595
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,82
|82.786.144
|% 1,08
|
|TSKB
|1,99
|46.256.973
|% 2,58
|
|YKBNK
|4,20
|76.229.792
|% 0,72
|
|ODAS
|2,79
|50.469.393
|% 0,36
|
|KARSN
|6,51
|111.069.176
|% 2,36
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|17,1760
|17,1901
|% 1,28
|
|Euro
|17,6288
|17,6441
|% 1,01
|
|Sterlin
|20,5006
|20,6034
|% 1,35
|
|Frank
|17,6569
|17,7633
|% 1,20
|
|Riyal
|4,5577
|4,5805
|% 1,14
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.769
|1.769
|4,45
|
|Altın Gr.
|976
|977
|13,84
|
|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|-52,00
|
|Tam
|6.539
|6.646
|44,00
|
|Yarım
|3.201
|3.249
|21,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.624
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,27
|19,30
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|0,12
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|B. Petrol
|105
|105
|2,10
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