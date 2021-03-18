***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.03.2021 14:03
***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SANFM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yıldırım Ulkat tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918988
BIST
16:551.561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,04
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.575
En Düşük
1.557
16:557,3718
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -0,1236
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,3265
16:558,8014
En Yüksek
|Değişim
|: -2,10%
|| -0,1888
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,7522
16:55408,06
En Yüksek
|Değişim
|: -2,97%
|| -12,49
|Açılış
|: 408,06
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
406,86
BIST En Aktif Hisseler16:53
|CLEBI
|330,00
|214.983.758
|% 10,00
|
|PAMEL
|31,02
|7.139.525
|% 10,00
|
|ERBOS
|68,85
|70.607.625
|% 9,98
|
|BLCYT
|11,46
|65.781.616
|% 9,98
|
|GOLTS
|65,05
|53.116.333
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,84
|34.892.757
|% -10,00
|
|CASA
|144,00
|1.305.459
|% -10,00
|
|SANKO
|14,39
|168.895.643
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,87
|328.315
|% -8,97
|
|DENGE
|7,05
|1.599.551
|% -8,44
|
|GARAN
|9,08
|3.109.469.133
|% 3,77
|
|FROTO
|214,30
|2.392.880.824
|% -6,50
|
|THYAO
|14,06
|1.034.840.710
|% -3,37
|
|KRDMD
|7,54
|875.754.044
|% -0,92
|
|ODAS
|3,91
|848.907.896
|% 4,83
|
|GARAN
|9,08
|3.109.469.133
|% 3,77
|
|YKBNK
|2,75
|725.818.273
|% 2,23
|
|EKGYO
|2,16
|530.379.852
|% -0,92
|
|ODAS
|3,91
|848.907.896
|% 4,83
|
|TSKB
|1,71
|265.970.757
|% 1,18
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3653
|7,3704
|% -1,67
|
|Euro
|8,7947
|8,8017
|% -2,10
|
|Sterlin
|10,2244
|10,2756
|% -2,00
|
|Frank
|7,9022
|7,9498
|% -2,32
|
|Riyal
|1,9606
|1,9705
|% -1,58
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|-20,92
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-12,17
|
|Cumhuriyet
|2.737
|2.789
|-29,00
|
|Tam
|2.710
|2.779
|-55,46
|
|Yarım
|1.310
|1.344
|-26,83
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,42
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,06
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,19
|
|B. Petrol
|66,31
|66,31
|-1,69
|
Seans Raporu
16:53
daha fazla
-
17:10FROTO
Yüzde -6.59 oranında düşüşle 214.10 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 551, 833 adet işlem
-
17:09DENGE
Yüzde -8.44 oranında düşüşle 7.05 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 535 adet işlem
-
17:08MARTI
Yüzde -3.47 oranında düşüşle 2.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 328, 939 adet işlem
-
17:07ORGE
Yüzde -3.28 oranında düşüşle 10.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 605, 191 adet işlem
-
17:06XU100
Endeks 1, 560 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 15 altında . İşlem hacmi 22, 923.00 milyon TL de