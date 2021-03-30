***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.03.2021 09:06
***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SANFM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Süleyman Kabalak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921650
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.399
En Düşük
1.382
18:058,2512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0517
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2886
En Düşük
8,1884
18:059,7262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0585
|Açılış
|: 9,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,7620
En Düşük
9,6398
18:05453,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,63
|Açılış
|: 453,57
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
456,27
En Düşük
450,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DENGE
|8,14
|9.705.487
|% 10,00
|
|TRILC
|50,40
|180.090.555
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|794.940
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|31.070.741
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.641.267
|% 9,99
|
|METUR
|26,54
|8.214.980
|% -9,97
|
|UMPAS
|2,18
|1.285.292
|% -9,92
|
|CASA
|120,30
|1.243.013
|% -9,75
|
|AVOD
|8,62
|356.214.405
|% -9,17
|
|YESIL
|120,00
|73.874.672
|% -7,69
|
|GARAN
|6,89
|1.927.633.961
|% 0,15
|
|KRDMD
|6,87
|1.618.952.797
|% 4,25
|
|EKGYO
|2,03
|1.150.430.917
|% 9,73
|
|PETKM
|5,71
|971.859.188
|% 4,96
|
|KOZAL
|118,00
|629.743.864
|% 1,20
|
|EKGYO
|2,03
|1.150.430.917
|% 9,73
|
|GARAN
|6,89
|1.927.633.961
|% 0,15
|
|KRDMD
|6,87
|1.618.952.797
|% 4,25
|
|PETKM
|5,71
|971.859.188
|% 4,96
|
|GSRAY
|3,69
|464.521.425
|% -0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2426
|8,2512
|% 0,63
|
|Euro
|9,7034
|9,7262
|% 0,61
|
|Sterlin
|11,3555
|11,4125
|% 1,03
|
|Frank
|8,7672
|8,8200
|% 0,95
|
|Riyal
|2,1995
|2,2105
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-7,27
|
|Altın Gr.
|453
|453
|2,22
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|4,00
|
|Tam
|2.960
|3.036
|9,34
|
|Yarım
|1.430
|1.469
|4,52
|
|Çeyrek
|717
|734
|2,26
|
|Gümüş.Ons
|24,52
|24,56
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,03
|
|B. Petrol
|64,53
|64,53
|-0,39
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59VESBE
Yüzde 4.01 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 578, 244 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 1, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 16, 422.00 milyon TL de
-
17:58TDGYO
Yüzde 4.98 oranında artışla 7.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 026, 439 adet işlem
-
17:57RTALB
Yüzde 9.97 oranında artışla 25.36 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 807, 724 adet işlem
-
17:55CMBTN
Yüzde 9.97 oranında artışla 306.60 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 653 adet işlem