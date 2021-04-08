***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.04.2021 15:43
***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 08.04.2021
İlgili Şirketler SANFM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Süleyman Kabalak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925175
BIST
17:041.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,34
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
17:048,1561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0099
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
17:049,7261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0355
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
17:04459,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 4,64
|Açılış
|: 459,95
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
460,77
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler17:04
|SAMAT
|6,82
|42.093.278
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|69.500.164
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|235.670
|% 9,98
|
|INTEM
|45,68
|4.003.123
|% 9,97
|
|TKURU
|276,80
|8.613.972
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|32.906.927
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,17
|785.162.882
|% 9,95
|
|GARAN
|6,81
|592.590.511
|% -0,44
|
|SISE
|7,45
|562.412.216
|% 0,81
|
|DOHOL
|3,33
|559.927.465
|% 2,46
|
|THYAO
|12,58
|524.064.615
|% -2,10
|
|DOHOL
|3,33
|559.927.465
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,94
|256.781.556
|% -1,52
|
|YKBNK
|2,19
|233.054.996
|% -0,45
|
|YYAPI
|1,94
|167.669.385
|% 3,74
|
|GARAN
|6,81
|592.590.511
|% -0,44
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1536
|8,1561
|% 0,12
|
|Euro
|9,7190
|9,7261
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,1795
|11,2355
|% 0,16
|
|Frank
|8,7728
|8,8257
|% 0,48
|
|Riyal
|2,1667
|2,1776
|% 0,02
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|19,91
|
|Altın Gr.
|460
|460
|4,64
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|14,33
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|6,93
|
|Çeyrek
|734
|751
|3,47
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,53
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,10
|
|B. Petrol
|62,88
|62,88
|-0,28
|
Seans Raporu
17:04
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17:18RTALB
Yüzde 8.71 oranında artışla 29.46 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 557, 845 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 24 artarak (% 0.18 ) 1, 225
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17:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, ATSYH, UMPAS, TKURU, MTRKS, SAMAT, BJKAS, NTGAZ, FRIGO, TUREX
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17:16
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DIRIT, TRILC, UTPYA, SNKRN