***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.03.2022 11:06
***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Süleyman Kabalak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011659
BIST
11:262.170
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 26,13
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.172
En Düşük
2.152
11:2614,8398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0502
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8515
En Düşük
14,7777
11:2616,4092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0455
|Açılış
|: 16,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4290
En Düşük
16,3493
11:26918,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,19
|Açılış
|: 918,12
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
919,31
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler11:26
|OLMK
|7,70
|1.778.877
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,16
|1.269.102
|% 9,96
|
|KAPLM
|68,05
|8.157.499
|% 9,94
|
|IDEAS
|21,14
|9.880.161
|% 9,93
|
|DGGYO
|9,64
|1.958.351
|% 9,92
|
|PKENT
|321,00
|71.198.692
|% -9,32
|
|ATAGY
|3,98
|2.769.848
|% -8,29
|
|AVGYO
|2,71
|15.895.141
|% -5,90
|
|BRMEN
|1,90
|56.189
|% -5,00
|
|DAGHL
|13,41
|734.473
|% -3,53
|
|THYAO
|28,06
|851.304.284
|% 1,23
|
|KRDMD
|14,92
|603.893.987
|% 1,15
|
|EREGL
|36,14
|570.040.840
|% -0,06
|
|PETKM
|8,83
|552.941.102
|% 1,96
|
|GARAN
|11,84
|445.109.768
|% 0,08
|
|YKBNK
|3,99
|277.014.505
|% 2,05
|
|PETKM
|8,83
|552.941.102
|% 1,96
|
|ODAS
|1,62
|71.804.914
|% 0,62
|
|KRDMD
|14,92
|603.893.987
|% 1,15
|
|EKGYO
|2,27
|88.524.794
|% 1,34
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8284
|14,8398
|% 0,34
|
|Euro
|16,3880
|16,4092
|% 0,28
|
|Sterlin
|19,4726
|19,5703
|% 0,21
|
|Frank
|15,8547
|15,9502
|% 0,28
|
|Riyal
|3,9422
|3,9619
|% 0,29
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|2,92
|
|Altın Gr.
|918
|918
|3,90
|
|Cumhuriyet
|6.055
|6.150
|-16,00
|
|Tam
|6.030
|6.180
|-29,63
|
|Yarım
|2.915
|2.990
|-14,33
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-7,16
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|0,05
|
|B. Petrol
|112
|112
|4,45
|