***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.08.2022 13:27
***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Süleyman Kabalak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055758
BIST
13:332.878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 20,82
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.862
13:3317,9648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 18,0430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
13:3318,2042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0497
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1907
13:331.024,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,88
|Açılış
|: 1.024,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.024,61
BIST En Aktif Hisseler13:33
|CMBTN
|264,30
|34.748.434
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|15.933.912
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.463.141
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|3.118.554
|% 9,93
|
|BRKO
|1,95
|1.083.767
|% 9,55
|
|AGHOL
|73,85
|252.065.448
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|159.973.699
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|43.941.872
|% -9,94
|
|ANGEN
|35,18
|137.463.292
|% -7,91
|
|ATEKS
|44,78
|17.113.439
|% -7,06
|
|THYAO
|64,50
|3.343.951.469
|% 1,42
|
|TUPRS
|300,00
|2.944.663.910
|% 4,35
|
|YKBNK
|5,51
|881.367.089
|% 0,55
|
|GARAN
|18,72
|880.314.705
|% 2,30
|
|KCHOL
|42,12
|865.305.201
|% 3,85
|
|YKBNK
|5,51
|881.367.089
|% 0,55
|
|ZOREN
|2,75
|373.731.214
|% 4,17
|
|EKGYO
|3,56
|425.834.204
|% 1,14
|
|KARSN
|7,55
|863.176.524
|% 5,45
|
|TSKB
|3,61
|406.839.297
|% 2,85
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9627
|17,9648
|% 0,04
|
|Euro
|18,1928
|18,2042
|% -0,27
|
|Sterlin
|21,5374
|21,6455
|% -0,24
|
|Frank
|18,8187
|18,9320
|% -0,46
|
|Riyal
|4,7705
|4,7944
|% 0,03
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-5,33
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|6.859
|6.963
|-1,00
|
|Tam
|6.896
|6.944
|-12,00
|
|Yarım
|3.360
|3.395
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.697
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,03
|20,05
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|-0,12
|
|B. Petrol
|94,29
|94,29
|-0,81
|