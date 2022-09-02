***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.09.2022 12:02
***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Süleyman Kabalak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059586
BIST
13:143.193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 50,36
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
13:1418,2269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0307
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
13:1418,2312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1264
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2632
En Düşük
18,1031
13:141.000,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,21
|Açılış
|: 1.000,02
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.000,17
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler13:14
|KNFRT
|10,57
|24.271.913
|% 9,99
|
|HKTM
|23,38
|43.498.984
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|44.845.219
|% 9,97
|
|ULUSE
|142,40
|14.301.681
|% 9,96
|
|DOGUB
|11,50
|8.547.895
|% 9,94
|
|MTRKS
|47,52
|2.314.652
|% -10,00
|
|UTPYA
|22,00
|1.933.998
|% -5,82
|
|MIPAZ
|8,57
|69.182.739
|% -5,51
|
|PENTA
|392,00
|51.657.386
|% -5,18
|
|CANTE
|77,85
|13.139.286
|% -5,06
|
|AKBNK
|12,72
|3.447.459.703
|% 7,34
|
|THYAO
|71,55
|2.552.904.195
|% 0,63
|
|YKBNK
|7,43
|1.925.111.264
|% -1,85
|
|HALKB
|8,41
|1.741.250.963
|% -1,29
|
|GARAN
|23,14
|1.620.342.179
|% 1,85
|
|AKBNK
|12,72
|3.447.459.703
|% 7,34
|
|YKBNK
|7,43
|1.925.111.264
|% -1,85
|
|EKGYO
|4,05
|880.337.402
|% 1,25
|
|HALKB
|8,41
|1.741.250.963
|% -1,29
|
|ISCTR
|8,22
|1.393.214.088
|% 2,24
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2130
|18,2269
|% 0,17
|
|Euro
|18,2230
|18,2312
|% 0,70
|
|Sterlin
|21,0180
|21,1234
|% 0,39
|
|Frank
|18,5127
|18,6242
|% 0,33
|
|Riyal
|4,8322
|4,8564
|% 0,13
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|8,75
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|7,28
|
|Cumhuriyet
|6.703
|6.805
|48,00
|
|Tam
|6.736
|6.790
|25,00
|
|Yarım
|3.282
|3.320
|13,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.659
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,97
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,54
|0,09
|
|B. Petrol
|94,32
|94,32
|1,96
|