***SANFM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu









***SANFM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [SANFM]İlgili Fonlar []TürkçeMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 05.07.2022 tarihinde başayan % 127,23616 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 07.07.2022 tarihinde alacak kaydedilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042744BIST