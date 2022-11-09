***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
09.11.2022 18:15
***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
01.01.2022 - 30.09.2022 tarihli Faaliyet Raporumuz ektedir.
Kamuoyu bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078704
BIST
18:004.360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,48
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.333
18:0018,6020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0794
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
18:0018,7415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0789
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6318
18:001.023,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,76
|Açılış
|: 1.024,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,49
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler17:58
|HEKTS
|36,08
|2.652.710.398
|% 10,00
|
|ODAS
|9,79
|2.916.459.016
|% 10,00
|
|ORGE
|25,52
|130.660.158
|% 10,00
|
|BARMA
|84,15
|94.687.638
|% 10,00
|
|ULUSE
|173,80
|21.845.271
|% 10,00
|
|KNFRT
|14,94
|126.972.438
|% -10,00
|
|ATSYH
|144,00
|2.570.881
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|60.790.239
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|204.620.479
|% -9,84
|
|KERVT
|11,08
|424.873.326
|% -9,62
|
|THYAO
|111,90
|9.536.141.777
|% -0,97
|
|ASELS
|37,80
|7.614.660.395
|% 4,48
|
|EREGL
|34,72
|5.648.307.065
|% -2,85
|
|TCELL
|31,84
|4.509.334.852
|% 8,30
|
|TTKOM
|13,90
|4.104.002.430
|% 1,46
|
|EKGYO
|5,11
|3.115.587.521
|% -1,73
|
|SKBNK
|2,15
|666.407.240
|% 1,90
|
|ODAS
|9,79
|2.916.459.016
|% 10,00
|
|TTKOM
|13,90
|4.104.002.430
|% 1,46
|
|TSKB
|3,09
|900.102.727
|% -0,96
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5966
|18,6028
|% 0,43
|
|Euro
|18,7195
|18,7385
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,1256
|21,2315
|% -0,88
|
|Frank
|18,8153
|18,9286
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9308
|4,9555
|% 0,33
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-0,66
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|5,07
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.843
|6.902
|14,00
|
|Yarım
|3.334
|3.374
|6,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.687
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,35
|21,37
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,80
|12,82
|0,08
|
|B. Petrol
|94,04
|94,04
|-1,32
|
Seans Raporu
17:58
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Yüzde 6.69 oranında artışla 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 799, 753 adet işlem
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17:55TCELL
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.08 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 508, 901 adet işlem