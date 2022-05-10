***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 64.039.452 33.680.096Satışların Maliyeti15 -49.891.585 -28.247.594TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.147.867 5.432.502BRÜT KAR (ZARAR)14.147.867 5.432.502Genel Yönetim Giderleri-2.606.298 -849.835Pazarlama Giderleri-3.006.954 -1.508.168Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 5.747.780 4.002.398Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -3.412.496 -2.290.929ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.869.899 4.785.968FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.869.899 4.785.968Finansman Gelirleri17 4.472.806 2.476.860Finansman Giderleri17 -8.595.665 -3.779.245SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.747.040 3.483.583Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.476.856 -777.407Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -1.787.732 -696.308Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 310.876 -81.099SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.270.184 2.706.176DÖNEM KARI (ZARARI)5.270.184 2.706.176Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar355.414 41.301Ana Ortaklık Payları4.914.770 2.664.875Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,37230000 0,20190000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.333.462 6.956.832Dönem Karı (Zararı)5.270.184 2.706.176Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.270.184 2.706.176Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.141.429 1.822.628Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 1.094.717 851.319Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5 305.010Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 305.010Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.483.066 493.778Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 1.482.566 493.778Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 500Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4 569.512 396.432Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4 569.512 396.432Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -310.876 81.099İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-20.320.535 2.321.560Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-907.453Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-26.982.289 -7.000.774İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)20 -3.185.955 -889.311İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -23.796.334 -6.111.463Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-513.252 -79.513İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)20 -29.869 -3.383İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -483.383 -76.130Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -7.722.181 -1.363.433Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -3.224.153 -66.784Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.908.325 10.273.244İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 17.908.325 10.273.244Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 1.420.884 726.066Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler77.528 -75.191İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)20 -5.972 -8.379İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 83.500 -66.812Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)13 652.831 43.465İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.030.775 -135.520Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-335.996 -240Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-694.779 -135.280Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-11.908.922 6.850.364Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -117.432 -35.854Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 692.892 142.322YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.769.337 -1.844.979Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -3.769.337 -1.154.072Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -3.741.773 -1.154.072Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -27.564Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -690.907FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.849.899 -6.036.948Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4 11.125.044 -4.070.645Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -551.601 -682.665Ödenen Faiz17 -1.723.544 -1.283.638YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.252.900 -925.095Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi172.530 61.516NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3 -6.080.370 -863.579DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 41.026.765 31.171.574DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ34.946.395 30.307.995Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 34.946.395 41.431.996Finansal Yatırımlar1.312.684Ticari Alacaklar67.185.997 40.508.718İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 3.270.703 84.748İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 63.915.294 40.423.970Diğer Alacaklar1.756.028 1.242.776İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar20 31.483 1.614İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.724.545 1.241.162Stoklar7 26.135.981 18.413.800Peşin Ödenmiş Giderler13 11.062.031 7.837.878Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.172Diğer Dönen Varlıklar460.454 124.458ARA TOPLAM142.859.570 109.560.798TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR142.859.570 109.560.798DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar218.440 218.440Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 56.400.000 56.400.000Maddi Duran Varlıklar9 17.933.570 14.764.971Kullanım Hakkı Varlıkları9 7.665.788 8.165.042Maddi Olmayan Duran Varlıklar224.746 219.471Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 224.746 219.471Peşin Ödenmiş Giderler13 1.400.000 1.400.000Ertelenmiş Vergi Varlığı18 6.701.772 6.184.982TOPLAM DURAN VARLIKLAR90.544.316 87.352.906TOPLAM VARLIKLAR233.403.886 196.913.704KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 52.372.512 32.803.295Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 8.260.089 17.989.369Ticari Borçlar60.025.542 42.117.217İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 60.025.542 42.117.217Diğer Borçlar705.175 627.647İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 151.531 157.503İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 553.644 470.144Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 3.033.332 2.380.501Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 1.783.709 1.091.989Kısa Vadeli Karşılıklar4.086.550 2.037.734Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 3.736.050 1.687.734Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 350.500 350.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler467.069 1.161.848ARA TOPLAM130.733.978 100.209.600TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER130.733.978 100.209.600UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 26.818.826 27.239.352Uzun Vadeli Karşılıklar4.857.901 3.611.904Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 4.857.901 3.611.904Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 5.447.201 5.342.946TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER37.123.928 36.194.202TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER167.857.906 136.403.802ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar64.458.863 59.864.464Ödenmiş Sermaye14 13.202.124 13.202.124Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.570.142 11.976.778Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.570.142 11.976.778Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)14 13.438.313 13.438.313Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -1.868.171 -1.461.535Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)271.082 184.817Yabancı Para Çevrim Farkları271.082 184.817Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 564.625 564.625Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları33.936.120 3.121.756Net Dönem Karı veya Zararı4.914.770 30.814.364Kontrol Gücü Olmayan Paylar14 1.087.117 645.438TOPLAM ÖZKAYNAKLAR65.545.980 60.509.902TOPLAM KAYNAKLAR233.403.886 196.913.704Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 13.202.124 12.094.482 -881.109 3.440 34.930 -3.489.116 7.140.567 28.105.318 -24.315 28.081.003Transferler529.695 6.610.872 -7.140.567Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-173.827 30.758 2.664.875 2.521.806 72.059 2.593.865Dönem Karı (Zararı)2.664.875 2.664.875 41.301 2.706.176Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-173.827 30.758 -143.069 30.758 -112.311Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)210.070 210.070Dönem Sonu Bakiyeler14 13.202.124 12.094.482 -1.054.936 34.198 564.625 3.121.756 2.664.875 30.627.124 257.814 30.884.938Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 13.202.124 13.438.313 -1.461.535 184.817 564.625 3.121.756 30.814.364 59.864.464 645.438 60.509.902Transferler30.814.364 -30.814.364Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-406.636 86.265 4.914.770 4.594.399 441.679 5.036.078Dönem Karı (Zararı)4.914.770 4.914.770 355.414 5.270.184Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-406.636 86.265 -320.371 86.265 -234.106Dönem Sonu Bakiyeler14 13.202.124 13.438.313 -1.868.171 271.082 564.625 33.936.120 4.914.770 64.458.863 1.087.117 65.545.980Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.270.184 2.706.176DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-406.636 -173.827Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -508.295 -217.284Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler101.659 43.457Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 101.659 43.457Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar172.530 61.516Yabancı Para Çevrim Farkları172.530 61.516DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-234.106 -112.311TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.036.078 2.593.865Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar14 441.679 72.059Ana Ortaklık Payları4.594.399 2.521.806http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028685BIST