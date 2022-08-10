***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 145.938.560 74.735.967 81.899.108 41.055.871Satışların Maliyeti15 -109.844.582 -58.195.383 -59.952.997 -29.947.789TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)36.093.978 16.540.584 21.946.111 11.108.082BRÜT KAR (ZARAR)36.093.978 16.540.584 21.946.111 11.108.082Genel Yönetim Giderleri-5.839.621 -2.249.949 -3.233.323 -1.400.114Pazarlama Giderleri-6.340.875 -3.185.555 -3.333.921 -1.677.387Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 11.723.019 6.169.104 5.975.239 2.166.706Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -7.172.360 -2.719.062 -3.759.864 -428.133ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)28.464.141 14.555.122 17.594.242 9.769.154FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)28.464.141 14.555.122 17.594.242 9.769.154Finansman Gelirleri17 8.986.003 4.663.057 4.513.197 2.186.197Finansman Giderleri17 -16.461.625 -8.339.002 -7.865.960 -4.559.757SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.988.519 10.879.177 14.241.479 7.395.594Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.775.525 -2.677.457 -3.298.669 -1.900.050Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -5.045.113 -2.643.821 -3.257.381 -1.947.513Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 269.588 -33.636 -41.288 47.463SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16.212.994 8.201.720 10.942.810 5.495.544DÖNEM KARI (ZARARI)16.212.994 8.201.720 10.942.810 5.495.544Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar215.260 369.775 -140.154 328.474Ana Ortaklık Payları15.997.734 7.831.945 11.082.964 5.167.070Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,53330000 0,26110000 0,36940000 0,17220000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-25.025.247 12.341.743Dönem Karı (Zararı)16.212.994 8.201.720Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)16.212.994 8.201.720Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.796.801 2.550.756Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 2.262.538 1.730.866Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5 117.058 -14.981Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 117.058 -14.981Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11 1.835.167 457.924Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 1.834.667 457.924Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler500Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.133.234 593.030Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler4 1.133.234 593.030Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -269.588 33.636Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -281.608 -249.719İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-47.933.435 196.005Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-5.803.186Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-48.330.573 -13.335.278İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)20 -1.889.187 -1.170.713İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -46.441.386 -12.164.565Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.719.927 -134.251İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.467 -7.994İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.721.394 -126.257Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -19.837.625 -4.852.233Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -3.282.782 -2.191.208Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26.203.894 18.610.152İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)20 577.467İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 25.626.427 18.610.152Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 1.509.902 775.232Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler221.819 -64.855İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)42.879 2.257İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)178.940 -67.112Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)13 2.535.316 1.176.054İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler569.727 212.392Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-69.124 -1.312Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)638.851 213.704Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-26.923.640 10.948.481Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -263.488Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 2.161.881 1.393.262YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.634.083 -2.346.713Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri493.142 249.719Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-10 493.142 249.719Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -7.482.981 -1.831.810Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -7.455.417 -1.741.562Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -27.564 -90.248Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -644.244 -764.622FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI30.904.389 2.130.825Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4 35.182.333 6.803.690Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -656.275 -1.625.576Ödenen Faiz-3.621.669 -3.047.289YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.754.941 12.125.855Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi264.798 101.276NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3 -1.490.143 12.227.131DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 41.026.765 31.171.574DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ39.536.622 43.398.705Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 39.536.622 41.431.996Finansal Yatırımlar6.208.417Ticari Alacaklar88.722.233 40.508.718İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 1.973.935 84.748İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 86.748.298 40.423.970Diğer Alacaklar2.962.703 1.242.776İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar20 147 1.614İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.962.556 1.241.162Stoklar7 38.251.425 18.413.800Peşin Ödenmiş Giderler13 11.120.660 7.837.878Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.172Diğer Dönen Varlıklar193.582 124.458ARA TOPLAM186.995.642 109.560.798TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR186.995.642 109.560.798DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar218.440 218.440Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 57.044.244 56.400.000Maddi Duran Varlıklar9 20.734.163 14.764.971Kullanım Hakkı Varlıkları9 7.224.129 8.165.042Maddi Olmayan Duran Varlıklar200.101 219.471Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 200.101 219.471Peşin Ödenmiş Giderler13 1.400.000 1.400.000Ertelenmiş Vergi Varlığı7.318.731 6.184.982TOPLAM DURAN VARLIKLAR94.139.808 87.352.906TOPLAM VARLIKLAR281.135.450 196.913.704KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 46.866.431 32.803.295Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 11.027.502 17.989.369Ticari Borçlar68.321.111 42.117.217İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 68.321.111 42.117.217Diğer Borçlar849.466 627.647İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 200.382 157.503İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 649.084 470.144Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 4.915.817 2.380.501Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 3.252.698 1.091.989Kısa Vadeli Karşılıklar4.359.957 2.037.734Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 4.009.457 1.687.734Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 350.500 350.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.800.699 1.161.848ARA TOPLAM141.393.681 100.209.600TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER141.393.681 100.209.600UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 52.175.706 27.239.352Uzun Vadeli Karşılıklar5.603.347 3.611.904Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 5.603.347 3.611.904Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü5.960.690 5.342.946TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER63.739.743 36.194.202TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER205.133.424 136.403.802ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar75.008.929 59.864.464Ödenmiş Sermaye14 30.000.000 13.202.124Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10.991.110 11.976.778Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10.991.110 11.976.778Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)14 13.438.313 13.438.313Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -2.447.203 -1.461.535Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)317.216 184.817Yabancı Para Çevrim Farkları317.216 184.817Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 1.165.777 564.625Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16.537.092 3.121.756Net Dönem Karı veya Zararı15.997.734 30.814.364Kontrol Gücü Olmayan Paylar14 993.097 645.438TOPLAM ÖZKAYNAKLAR76.002.026 60.509.902TOPLAM KAYNAKLAR281.135.450 196.913.704Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 13.202.124 12.094.482 -881.109 3.440 34.930 -3.489.116 7.140.567 28.105.318 -24.315 28.081.003Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-249.243 50.638 7.831.945 7.633.340 420.413 8.053.753Dönem Karı (Zararı)7.831.945 7.831.945 369.775 8.201.720Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-249.243 50.638 -198.605 50.638 -147.967Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)210.064 210.064Dönem Sonu Bakiyeler14 13.202.124 12.094.482 -1.130.352 54.078 34.930 -3.489.116 14.972.512 35.738.658 606.162 36.344.820Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 13.202.124 13.438.313 -1.461.535 184.817 564.625 3.121.756 30.814.364 59.864.464 645.438 60.509.902Transferler601.152 30.213.212 -30.814.364Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-985.668 132.399 15.997.734 15.144.465 347.659 15.492.124Dönem Karı (Zararı)15.997.734 15.997.734 215.260 16.212.994Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-985.668 132.399 -853.269 132.399 -720.870Sermaye Arttırımı16.797.861 -16.797.876Dönem Sonu Bakiyeler14 30.000.000 13.438.313 -2.447.203 317.216 1.165.777 -16.537.092 15.997.734 75.008.929 993.097 76.002.026Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)16.212.994 8.201.720 10.942.810 5.495.544DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-985.668 -249.243 -579.032 -75.416Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.232.085 -311.554 -723.790 -94.270Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler246.417 62.311 144.758 18.854Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri246.417 62.311 144.758 18.854Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar264.798 101.276 92.268 39.760Yabancı Para Çevrim Farkları264.798 101.276 92.268 39.760DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-720.870 -147.967 -486.764 -35.656TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.492.124 8.053.753 10.456.046 5.459.888Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar347.659 420.413 -94.020 348.354Ana Ortaklık Payları15.144.465 7.633.340 10.550.066 5.111.534http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054348BIST