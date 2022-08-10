***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
10.08.2022 18:51
***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 145.938.560 74.735.967 81.899.108 41.055.871
Satışların Maliyeti
15 -109.844.582 -58.195.383 -59.952.997 -29.947.789
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.093.978 16.540.584 21.946.111 11.108.082
BRÜT KAR (ZARAR)
36.093.978 16.540.584 21.946.111 11.108.082
Genel Yönetim Giderleri
-5.839.621 -2.249.949 -3.233.323 -1.400.114
Pazarlama Giderleri
-6.340.875 -3.185.555 -3.333.921 -1.677.387
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 11.723.019 6.169.104 5.975.239 2.166.706
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -7.172.360 -2.719.062 -3.759.864 -428.133
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.464.141 14.555.122 17.594.242 9.769.154
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.464.141 14.555.122 17.594.242 9.769.154
Finansman Gelirleri
17 8.986.003 4.663.057 4.513.197 2.186.197
Finansman Giderleri
17 -16.461.625 -8.339.002 -7.865.960 -4.559.757
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.988.519 10.879.177 14.241.479 7.395.594
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.775.525 -2.677.457 -3.298.669 -1.900.050
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -5.045.113 -2.643.821 -3.257.381 -1.947.513
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 269.588 -33.636 -41.288 47.463
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.212.994 8.201.720 10.942.810 5.495.544
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.212.994 8.201.720 10.942.810 5.495.544
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
215.260 369.775 -140.154 328.474
Ana Ortaklık Payları
15.997.734 7.831.945 11.082.964 5.167.070
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 0,53330000 0,26110000 0,36940000 0,17220000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.025.247 12.341.743
Dönem Karı (Zararı)
16.212.994 8.201.720
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16.212.994 8.201.720
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.796.801 2.550.756
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 2.262.538 1.730.866
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 117.058 -14.981
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 117.058 -14.981
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 1.835.167 457.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.834.667 457.924
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
500
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.133.234 593.030
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
4 1.133.234 593.030
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -269.588 33.636
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -281.608 -249.719
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-47.933.435 196.005
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-5.803.186
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-48.330.573 -13.335.278
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
20 -1.889.187 -1.170.713
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -46.441.386 -12.164.565
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.719.927 -134.251
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.467 -7.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.721.394 -126.257
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -19.837.625 -4.852.233
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -3.282.782 -2.191.208
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.203.894 18.610.152
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
20 577.467
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 25.626.427 18.610.152
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 1.509.902 775.232
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
221.819 -64.855
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
42.879 2.257
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
178.940 -67.112
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 2.535.316 1.176.054
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
569.727 212.392
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-69.124 -1.312
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
638.851 213.704
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-26.923.640 10.948.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -263.488
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 2.161.881 1.393.262
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.634.083 -2.346.713
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
493.142 249.719
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-10 493.142 249.719
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -7.482.981 -1.831.810
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -7.455.417 -1.741.562
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -27.564 -90.248
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -644.244 -764.622
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.904.389 2.130.825
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 35.182.333 6.803.690
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -656.275 -1.625.576
Ödenen Faiz
-3.621.669 -3.047.289
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.754.941 12.125.855
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
264.798 101.276
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 -1.490.143 12.227.131
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 41.026.765 31.171.574
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
39.536.622 43.398.705
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 39.536.622 41.431.996
Finansal Yatırımlar
6.208.417
Ticari Alacaklar
88.722.233 40.508.718
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 1.973.935 84.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 86.748.298 40.423.970
Diğer Alacaklar
2.962.703 1.242.776
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 147 1.614
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.962.556 1.241.162
Stoklar
7 38.251.425 18.413.800
Peşin Ödenmiş Giderler
13 11.120.660 7.837.878
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.172
Diğer Dönen Varlıklar
193.582 124.458
ARA TOPLAM
186.995.642 109.560.798
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
186.995.642 109.560.798
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
218.440 218.440
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 57.044.244 56.400.000
Maddi Duran Varlıklar
9 20.734.163 14.764.971
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 7.224.129 8.165.042
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
200.101 219.471
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 200.101 219.471
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.400.000 1.400.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
7.318.731 6.184.982
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
94.139.808 87.352.906
TOPLAM VARLIKLAR
281.135.450 196.913.704
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 46.866.431 32.803.295
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 11.027.502 17.989.369
Ticari Borçlar
68.321.111 42.117.217
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 68.321.111 42.117.217
Diğer Borçlar
849.466 627.647
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 200.382 157.503
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 649.084 470.144
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 4.915.817 2.380.501
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 3.252.698 1.091.989
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.359.957 2.037.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 4.009.457 1.687.734
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 350.500 350.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.800.699 1.161.848
ARA TOPLAM
141.393.681 100.209.600
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
141.393.681 100.209.600
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 52.175.706 27.239.352
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.603.347 3.611.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 5.603.347 3.611.904
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
5.960.690 5.342.946
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.739.743 36.194.202
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
205.133.424 136.403.802
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
75.008.929 59.864.464
Ödenmiş Sermaye
14 30.000.000 13.202.124
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.991.110 11.976.778
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.991.110 11.976.778
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 13.438.313 13.438.313
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -2.447.203 -1.461.535
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
317.216 184.817
Yabancı Para Çevrim Farkları
317.216 184.817
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 1.165.777 564.625
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.537.092 3.121.756
Net Dönem Karı veya Zararı
15.997.734 30.814.364
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14 993.097 645.438
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
76.002.026 60.509.902
TOPLAM KAYNAKLAR
281.135.450 196.913.704
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 13.202.124 12.094.482 -881.109 3.440 34.930 -3.489.116 7.140.567 28.105.318 -24.315 28.081.003
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-249.243 50.638 7.831.945 7.633.340 420.413 8.053.753
Dönem Karı (Zararı)
7.831.945 7.831.945 369.775 8.201.720
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-249.243 50.638 -198.605 50.638 -147.967
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
210.064 210.064
Dönem Sonu Bakiyeler
14 13.202.124 12.094.482 -1.130.352 54.078 34.930 -3.489.116 14.972.512 35.738.658 606.162 36.344.820
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 13.202.124 13.438.313 -1.461.535 184.817 564.625 3.121.756 30.814.364 59.864.464 645.438 60.509.902
Transferler
601.152 30.213.212 -30.814.364
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-985.668 132.399 15.997.734 15.144.465 347.659 15.492.124
Dönem Karı (Zararı)
15.997.734 15.997.734 215.260 16.212.994
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-985.668 132.399 -853.269 132.399 -720.870
Sermaye Arttırımı
16.797.861 -16.797.876
Dönem Sonu Bakiyeler
14 30.000.000 13.438.313 -2.447.203 317.216 1.165.777 -16.537.092 15.997.734 75.008.929 993.097 76.002.026
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.212.994 8.201.720 10.942.810 5.495.544
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-985.668 -249.243 -579.032 -75.416
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.232.085 -311.554 -723.790 -94.270
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
246.417 62.311 144.758 18.854
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
246.417 62.311 144.758 18.854
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
264.798 101.276 92.268 39.760
Yabancı Para Çevrim Farkları
264.798 101.276 92.268 39.760
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-720.870 -147.967 -486.764 -35.656
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.492.124 8.053.753 10.456.046 5.459.888
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
347.659 420.413 -94.020 348.354
Ana Ortaklık Payları
15.144.465 7.633.340 10.550.066 5.111.534
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054348
BIST