***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil ve İlanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 03.03.2023Genel Kurul Tarihi 28.03.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2023Ülke TürkiyeŞehir TEKİRDAĞİlçe ÇERKEZKÖYAdres Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21.Sokak No:6A Çerkezköy / TEKİRDAĞGündem Maddeleri1 - Açılış ve Divan Heyetinin seçimi.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verilmesi.3 - 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.5 - 2022 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.7 - 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması.8 - Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2022 yılı faaliyet dönemi kar dağıtımı ile ilgili yönetim kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.9 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih 8/174 sayılı kararı çerçevesinde deprem bölgelerine yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 yılı bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,12 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması.13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat,rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.15 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi ve 2022 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.16 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 28.03.2023 tarihinde saat 14:00'de Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21.Sokak No:6/A ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ adresinde yapılan 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır:1-Divan heyeti seçimi yapılarak toplantıya başlandı.2-Genel Kurul Tutanağının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verildi.3-2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.4-2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.5-2022 yılı Finansal Tabloları okundu, müzakere edildi ve onaylandı.6-Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası görüşüldü. Yönetim Kurulu ibra edildi.7-Yönetim kurulunun 2023 yılı hesaplarının bağımsız denetimini yapmak üzere Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin önerisi kabul edildi.8-Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtımına ilişkin kararı kabul edildi.9-2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve 2023 yılı bağış ve yardım sınırı belirlendi.10- TTK 363.maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişiklik Genel Kurul'da onaylandı.11-Yönetim Kurulu üye seçimi yapıldı ve görev süreleri Genel Kurul Toplantı tutanağındaki şekliyle kabul edildi.12-Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler ekte bulunan Genel Kurul Toplantı Tutanağındaki şekliyle kabul edildi.13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesikapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat,rehin, ipotek ve kefaletler ile eldeedilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.14-Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "KurumsalYönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkındaGenel Kurul'a bilgi verildi.15- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verildi.16-Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı sonlandı.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 28.03.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 Bağımsızlık Beyanı (Nursen Sipahi).pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4 Bağımsızlık Beyanı (R.Alev Dumanlı).pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk Açıklamalar28.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul kararları, Çerkezköy Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.03.2023 tarih, 1731 sayı ile tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.03.2023 tarih 10800 sayısı ile ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129200BIST