***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.03.2023 14:41
***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 03.03.2023
Genel Kurul Tarihi 28.03.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir TEKİRDAĞ
İlçe ÇERKEZKÖY
Adres Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21.Sokak No:6A Çerkezköy / TEKİRDAĞ
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Divan Heyetinin seçimi.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.
5 - 2022 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 - 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması.
8 - Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2022 yılı faaliyet dönemi kar dağıtımı ile ilgili yönetim kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
9 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih 8/174 sayılı kararı çerçevesinde deprem bölgelerine yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 yılı bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması
11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat,rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
15 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi ve 2022 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 28.03.2023 tarihinde saat 14:00'de Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21.Sokak No:6/A ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ adresinde yapılan 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1-Divan heyeti seçimi yapılarak toplantıya başlandı.
2-Genel Kurul Tutanağının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verildi.
3-2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
4-2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
5-2022 yılı Finansal Tabloları okundu, müzakere edildi ve onaylandı.
6-Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası görüşüldü. Yönetim Kurulu ibra edildi.
7-Yönetim kurulunun 2023 yılı hesaplarının bağımsız denetimini yapmak üzere Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin önerisi kabul edildi.
8-Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtımına ilişkin kararı kabul edildi.
9-2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve 2023 yılı bağış ve yardım sınırı belirlendi.
10- TTK 363.maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişiklik Genel Kurul'da onaylandı.
11-Yönetim Kurulu üye seçimi yapıldı ve görev süreleri Genel Kurul Toplantı tutanağındaki şekliyle kabul edildi.
12-Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler ekte bulunan Genel Kurul Toplantı Tutanağındaki şekliyle kabul edildi.
13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi
kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat,rehin, ipotek ve kefaletler ile elde
edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
14-Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal
Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında
Genel Kurul'a bilgi verildi.
15- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verildi.
16-Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı sonlandı.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 28.03.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Bağımsızlık Beyanı (Nursen Sipahi).pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 Bağımsızlık Beyanı (R.Alev Dumanlı).pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
28.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul kararları, Çerkezköy Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.03.2023 tarih, 1731 sayı ile tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.03.2023 tarih 10800 sayısı ile ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129200
BIST