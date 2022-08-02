***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısındaİlişkili taraflarımızdan Sanicar Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere 5 adet ticari otomobilin kasko bedeli üzerinden 2.854.633,00 TL +KDV bedelle satın alınmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.İşlem tutarları kasko bedeli üzerinden tespit edilmiş olup, II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilişkili tarafla gerçekleştirilecek işlemler 9/2/a maddesinde belirlenen %5 oranını aşmadığından ayrıca değerleme yaptırılmamıştır.Yatırımcılarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051241BIST