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***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

02.08.2022 18:42
***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında
İlişkili taraflarımızdan Sanicar Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere 19 adet binek ve 2 adet ticari  araç için aylık 226.000 TL+KDV  bedelle 1 yıllık kiralama sözleşmesi imzalanmasına, oy birliği ile karar vermiştir.
  
İşlem tutarları, karşılaştırılabilir hizmet alım ya da satımında bulunan ve aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin birbirleriyle yaptıkları işlemlerde uygulayacağı piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak tespit edilmiş olup, II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin İlişkili tarafla gerçekleştirilecek işlemler  9/2/a maddesinde belirtilen %5 oranını aşmadığından değerleme yaptırılmamıştır.
Yatırımcılarımıza duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051242


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