***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
02.08.2022 18:42
***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında
İlişkili taraflarımızdan Sanicar Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere 19 adet binek ve 2 adet ticari araç için aylık 226.000 TL+KDV bedelle 1 yıllık kiralama sözleşmesi imzalanmasına, oy birliği ile karar vermiştir.
İşlem tutarları, karşılaştırılabilir hizmet alım ya da satımında bulunan ve aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin birbirleriyle yaptıkları işlemlerde uygulayacağı piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak tespit edilmiş olup, II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin İlişkili tarafla gerçekleştirilecek işlemler 9/2/a maddesinde belirtilen %5 oranını aşmadığından değerleme yaptırılmamıştır.
Yatırımcılarımıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051242
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -8,73
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.681
En Düşük
2.639
18:0517,9469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0611
|Açılış
|: 17,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
18:0518,3091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0596
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,2593
18:051.024,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,76
|Açılış
|: 1.024,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.032,11
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|33,44
|848.841
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|467.034.064
|% 9,98
|
|TMSN
|49,16
|438.284.917
|% 9,98
|
|BMSCH
|13,79
|96.609.435
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,45
|71.246.766
|% 9,96
|
|KZBGY
|57,45
|114.150.955
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|6.048.267
|% -9,95
|
|ICBCT
|6,19
|112.295.175
|% -9,90
|
|IHGZT
|0,76
|21.331.963
|% -9,52
|
|EMNIS
|31,02
|1.145.965
|% -9,35
|
|THYAO
|52,35
|7.187.000.087
|% 1,65
|
|SASA
|48,26
|3.024.540.958
|% 3,78
|
|SISE
|22,86
|2.575.179.470
|% -1,04
|
|TOASO
|78,85
|1.545.226.244
|% 5,91
|
|EREGL
|27,70
|1.477.612.122
|% -1,21
|
|TSKB
|2,61
|932.347.419
|% -0,76
|
|EKGYO
|3,08
|1.022.101.026
|% -1,91
|
|ODAS
|4,00
|1.253.769.385
|% 2,83
|
|YKBNK
|4,81
|1.273.239.201
|% -0,82
|
|SKBNK
|1,67
|335.348.210
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9451
|17,9469
|% 0,34
|
|Euro
|18,2812
|18,3091
|% -0,32
|
|Sterlin
|21,8450
|21,9545
|% -0,10
|
|Frank
|18,7258
|18,8386
|% -0,23
|
|Riyal
|4,7601
|4,7839
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|3,41
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|4,13
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.830
|6.899
|16,00
|
|Yarım
|3.328
|3.373
|8,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.686
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,20
|20,22
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,07
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,85
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KLKIM
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 24.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 904, 325 adet işlem
-
17:58PARSN
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 35.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 363, 522 adet işlem
-
17:57BAGFS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 17.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 180, 364 adet işlem
-
17:56KATMR
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 342, 653 adet işlem
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, EKGYO, PETKM