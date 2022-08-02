***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısındaİlişkili taraflarımızdan Sanicar Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere 19 adet binek ve 2 adet ticari araç için aylık 226.000 TL+KDV bedelle 1 yıllık kiralama sözleşmesi imzalanmasına, oy birliği ile karar vermiştir.İşlem tutarları, karşılaştırılabilir hizmet alım ya da satımında bulunan ve aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin birbirleriyle yaptıkları işlemlerde uygulayacağı piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak tespit edilmiş olup, II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin İlişkili tarafla gerçekleştirilecek işlemler 9/2/a maddesinde belirtilen %5 oranını aşmadığından değerleme yaptırılmamıştır.Yatırımcılarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051242BIST