***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
02.09.2023 12:20
***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında
İlişkili taraflarımızdan Sanicar Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere 21 adet binek ve 3 adet ticari araç için aylık 540.000 TL+KDV bedelle 1 yıllık kiralama sözleşmesi imzalanmasına, oy birliği ile karar vermiştir.
İşlem tutarları, karşılaştırılabilir hizmet alım ya da satımında bulunan ve aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin birbirleriyle yaptıkları işlemlerde uygulayacağı piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak tespit edilmiş olup, II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin İlişkili tarafla gerçekleştirilecek işlemler 9/2/a maddesinde belirtilen %5 oranını aşmadığından değerleme yaptırılmamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191139
BIST
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18:058.056
En Düşük
|Değişim
|: 1,75%
|| 138,19
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
8.061
18:0526,6917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 26,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7505
En Düşük
26,6058
18:0528,8057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1611
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0743
En Düşük
28,6292
18:051.666,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,17
|Açılış
|: 1.666,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.677,90
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZENR
|59,40
|3.687.016.637
|% 10,00
|
|ORGE
|56,65
|233.716.840
|% 10,00
|
|EUPWR
|218,90
|4.229.818.051
|% 10,00
|
|GWIND
|31,90
|858.879.782
|% 10,00
|
|BRSAN
|836,00
|2.093.522.699
|% 10,00
|
|KTLEV
|45,24
|1.549.604.479
|% -9,97
|
|AZTEK
|59,75
|483.829.930
|% -9,95
|
|TDGYO
|10,74
|82.632.791
|% -8,98
|
|EMNIS
|57,00
|2.234.612
|% -8,29
|
|INVEO
|43,34
|288.310.854
|% -7,79
|
|THYAO
|254,00
|11.604.889.435
|% 3,67
|
|KOZAL
|28,72
|10.668.129.140
|% 0,91
|
|ASTOR
|141,80
|7.706.049.810
|% -1,53
|
|ISCTR
|21,36
|6.731.710.286
|% 1,42
|
|TUPRS
|142,70
|6.454.616.831
|% 1,13
|
|EKGYO
|8,84
|4.419.024.330
|% 2,91
|
|KOZAL
|28,72
|10.668.129.140
|% 0,91
|
|ISCTR
|21,36
|6.731.710.286
|% 1,42
|
|YKBNK
|16,10
|3.607.852.417
|% 1,26
|
|IHLAS
|1,12
|174.636.018
|% 2,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6746
|26,6917
|% 0,01
|
|Euro
|28,7502
|28,8057
|% -0,56
|
|Sterlin
|33,5272
|33,6953
|% -0,50
|
|Frank
|30,0309
|30,2118
|% -0,16
|
|Riyal
|7,1000
|7,1356
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|-0,10
|
|Altın Gr.
|1.666
|1.666
|2,20
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.435
|61,00
|
|Tam
|10.995
|11.141
|47,00
|
|Yarım
|5.514
|5.592
|24,00
|
|Çeyrek
|2.749
|2.796
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|20,75
|20,78
|-0,19
|
|B. Petrol
|88,82
|88,82
|1,99
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SRVGY
Yüzde 6.78 oranında artışla 322.90 lira fiyatla işlem gören hissede 252, 684 adet işlem
-
17:58ATLAS
Yüzde 9.93 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 754, 784 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 129, 03 artarak (% 1.53 ) 8, 540
-
17:57XU100
Endeks 8, 040 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 54 üstünde . İşlem hacmi 134, 089.00 milyon TL de
-
17:57PRKAB
Yüzde 7.51 oranında artışla 37.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 841, 994 adet işlem