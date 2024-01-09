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***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

09.01.2024 18:24
***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında
Kiracısı bulunduğumuz, mülkiyeti ilişkili taraflarımızdan Sanicar Turizm San.Tic.Ltd.Şti.'ne ait olan Tekirdağ İli, Çerkezköy  İlçesi, G.O.P. OSB Mah. 21 Sokak No 6/A adresinde, 945 Ada 26 Parselde bulunan fabrika binasının, Sermaye Piyasası Kurulu yetkili lisansına sahip 1A Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan 25.12.2023 tarihli 400-055-12-23-0005 numaralı gayrimenkul değerleme raporunda belirtilen kira emsal bedelini aşmamak üzere, 2024 yılı kira bedelinin aylık 340.000 TL + KDV şeklinde olmasına karar verilmiştir. 
Yine kiracısı bulunduğumuz, mülkiyeti ilişkili taraflarımızdan Sanicar Turizm San.Tic.Ltd.Şti'ne ait olan Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Odunpazarı OSB 29.Cadde No 4 adresinde, 25669 Ada 9 Parselde bulunan fabrika binasının, Sermaye Piyasası Kurulu yetkili lisansına sahip 1A Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş tarafından yapılan 25.12.2023 tarihli 400-055-12-23-0007 numaralı gayrimenkul değerleme raporunda belirtilen kira emsal bedelini aşmamak üzere, 2024 yılı kira bedelinin aylık 249.000 TL + KDV şeklinde olmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236943


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