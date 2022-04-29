***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemleri Tescil ve İlanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 21.02.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 04.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.04.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 27.04.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının yeniden belirlenmesi amacıyla esas sözleşmemizin ‘'Sermaye, Payların Nevi ve Devri'' başlıklı 6'ncı maddesinde yapılan değişiklikler Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.04.2022 tarih 10568 sayısı ile tescil ve ilan edilmiştir.Kamuoyu bilgilerine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Tasarısı Madde-6.pdfEK: 2 SPK OnaylıTadil Tasarısı Madde-6.pdfEK: 3 Sermaye Piyasası Kurulu Onay Yazısı.pdfEK: 4 Ticaret Bakanlığı Onay Yazısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025387BIST