***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.04.2022 11:04
***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemleri Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.04.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 27.04.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının yeniden belirlenmesi amacıyla esas sözleşmemizin ‘'Sermaye, Payların Nevi ve Devri'' başlıklı 6'ncı maddesinde yapılan değişiklikler Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.04.2022 tarih 10568 sayısı ile tescil ve ilan edilmiştir.
Kamuoyu bilgilerine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Tasarısı Madde-6.pdf
EK: 2 SPK OnaylıTadil Tasarısı Madde-6.pdf
EK: 3 Sermaye Piyasası Kurulu Onay Yazısı.pdf
EK: 4 Ticaret Bakanlığı Onay Yazısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025387
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