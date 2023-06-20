***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
20.06.2023 16:14
***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Ankara, Akyurt, Güzel Hisar-İmar 1979 Ada 7 Parsel 7.456,00 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20.06.2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
26.000.000,00 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%5,24
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%86,67
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%7,26
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%21,42
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%8,29
Alım Koşulları
Cari Hesaba Mahsuben
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
20.06.2023
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Yeni Fabrika Yatırımı, Olumlu
Karşı Taraf
Sanicar Turizm San.Tic.Ltd.Şti.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlişkili Taraf
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
21.04.2023 - 400-055-04-23-0004
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
1A Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
26.180.000,00 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Uygundur
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugünkü Toplantısında
Şirketimizin geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda, otomotiv sektörü kapasite artırımına yönelik olarak Ankara'da bulunan mevcut fabrikamızın yerine yeni fabrika kurulması planlanmaktadır. Bu sebeple şirketimiz ilişkili taraflarından Sanicar Turizm San.Tic.Ltd.Şti. mülkiyetinde bulunan, Ankara İli Akyurt İlçesi Güzelhisar-İmar Mahallesi 1979 Ada 7 Parselde kayıtlı 7.456 m2 büyüklükteki sanayi arsasının satın alınmasına karar verilmiştir. Satın alma bedeli SPK lisanslı 1A Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 'nin 21.04.2023 tarihli 400-055-04-23-0004 numaralı değerleme raporunda tespit edilen değerini aşmayacak şekilde, 26.000.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Ödeme cari hesaba mahsuben yapılacaktır.
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı hesaplanırken Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller dikkate alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160456
BIST