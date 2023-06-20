***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAnkara, Akyurt, Güzel Hisar-İmar 1979 Ada 7 Parsel 7.456,00 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi20.06.2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli26.000.000,00 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%5,24Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%86,67Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%7,26Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%21,42İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%8,29Alım KoşullarıCari Hesaba Mahsubenİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih20.06.2023Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriYeni Fabrika Yatırımı, OlumluKarşı TarafSanicar Turizm San.Tic.Ltd.Şti.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliğiİlişkili TarafVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası21.04.2023 - 400-055-04-23-0004Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı1A Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar26.180.000,00 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiUygundurAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugünkü ToplantısındaŞirketimizin geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda, otomotiv sektörü kapasite artırımına yönelik olarak Ankara'da bulunan mevcut fabrikamızın yerine yeni fabrika kurulması planlanmaktadır. Bu sebeple şirketimiz ilişkili taraflarından Sanicar Turizm San.Tic.Ltd.Şti. mülkiyetinde bulunan, Ankara İli Akyurt İlçesi Güzelhisar-İmar Mahallesi 1979 Ada 7 Parselde kayıtlı 7.456 m2 büyüklükteki sanayi arsasının satın alınmasına karar verilmiştir. Satın alma bedeli SPK lisanslı 1A Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 'nin 21.04.2023 tarihli 400-055-04-23-0004 numaralı değerleme raporunda tespit edilen değerini aşmayacak şekilde, 26.000.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Ödeme cari hesaba mahsuben yapılacaktır.Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı hesaplanırken Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller dikkate alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160456BIST