***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
30.08.2022 11:15
***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 29.08.2022 tarih ve 10959 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirket'imizin payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, mevcut durum itibarıyla Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058966
BIST
18:053.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 18,86
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.174
En Düşük
3.111
18:0518,1824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0110
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2250
|
18,2071
En Düşük
18,1592
18:0518,2553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0763
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2553
En Düşük
18,0966
18:051.015,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,81
|Açılış
|: 1.015,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,84
|
1.018,19
En Düşük
1.011,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|47,04
|5.424.613
|% 0,00
|
|ADEL
|33,54
|42.059.080
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|200.666.146
|% 0,00
|
|AEFES
|41,50
|180.230.302
|% 0,00
|
|AGYO
|5,55
|41.421.107
|% 0,00
|
|ACSEL
|47,04
|5.424.613
|% 0,00
|
|ADEL
|33,54
|42.059.080
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|200.666.146
|% 0,00
|
|AEFES
|41,50
|180.230.302
|% 0,00
|
|AGYO
|5,55
|41.421.107
|% 0,00
|
|THYAO
|70,45
|6.083.455.503
|% 0,00
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% 0,00
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 0,00
|
|GARAN
|24,22
|3.503.552.993
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,03
|2.106.207.830
|% 0,00
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 0,00
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,96
|3.250.901.328
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1729
|18,1824
|% -0,06
|
|Euro
|18,2352
|18,2553
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,2851
|21,3918
|% 0,30
|
|Frank
|18,6877
|18,8003
|% -0,07
|
|Riyal
|4,8248
|4,8490
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|-2,17
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.900
|15,00
|
|Tam
|6.792
|6.850
|-20,00
|
|Yarım
|3.310
|3.349
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.674
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,80
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,00
|0,01
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,00
|