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***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.09.2022 13:22
***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.07.2021-01.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimizin kapasite artışına yönelik hedeflerini gerçekleştirebilmek, yurtiçi ve yurtdışı müşterilerimizin artan taleplerini karşılayabilmek ve üretim faaliyetlerinde kullanılan ana hammaddemizin şirket bünyesinde üretilmesine yönelik olarak orta – uzun vadeli stratejik yatırım düşüncemiz kapsamında yeni fabrika yatırımı için daha önce Sakarya Hendek Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduğumuz, 29.07.2021 ve 01.03.2022 tarihlerinde Özel Durum Açıklaması ile belirtmiş olduğumuz arsa tahsisine ilişkin olarak,  kamulaştırma sürecinin tamamlandığı ve ön onay verildiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.
Bununla birlikte 40.000 m2 olarak yapmış olduğumuz başvurunun 50.000 m2 olarak güncellenmesi talebi olumlu karşılanmıştır. İlgili arsanın tahsisine ilişkin kesin onay gelmesine müteakip fabrika yatırımına 2 yıl içerisinde başlanması, yatırımların özkaynak ve uzun vadeli yatırım kredileri ile karşılanması planlamakta olup, yatırım maliyetine ilişkin detaylar Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya duyurulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065647


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