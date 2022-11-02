***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Nilgün TÜREOĞLU tarafından Yönetim Kurulu' nun dikkatine sunulmuş olan istifa mektubu incelenerek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevlerinden istifasının kabulüne, kalan görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesinin 2022/02 sayılı kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine uygun bulduğu, bağımsızlık ve görev kabul beyanları alınmış olan Sn. Nursen SİPAHİ'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076309BIST