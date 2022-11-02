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***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.11.2022 17:50
***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında  
Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Nilgün TÜREOĞLU tarafından Yönetim Kurulu' nun dikkatine sunulmuş olan istifa mektubu incelenerek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevlerinden istifasının kabulüne, kalan görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesinin 2022/02 sayılı kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine uygun bulduğu, bağımsızlık ve görev kabul beyanları alınmış olan Sn. Nursen SİPAHİ'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi ve  Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076309


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