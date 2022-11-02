***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.11.2022 17:50
***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Nilgün TÜREOĞLU tarafından Yönetim Kurulu' nun dikkatine sunulmuş olan istifa mektubu incelenerek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevlerinden istifasının kabulüne, kalan görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesinin 2022/02 sayılı kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine uygun bulduğu, bağımsızlık ve görev kabul beyanları alınmış olan Sn. Nursen SİPAHİ'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076309
BIST
17:454.070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 15,80
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
17:4518,6236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0375
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
17:4518,3988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0396
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4724
En Düşük
18,2949
17:45987,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,30
|Açılış
|: 987,52
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler17:43
|MIATK
|68,75
|299.199.153
|% 10,00
|
|ERCB
|85,25
|96.452.206
|% 10,00
|
|MNDTR
|25,12
|232.526.467
|% 9,98
|
|ZEDUR
|37,00
|2.131.388
|% 8,31
|
|ISSEN
|58,35
|48.574.541
|% 7,56
|
|LIDER
|44,36
|58.343.092
|% -8,08
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|RNPOL
|18,18
|34.285.064
|% -4,57
|
|KCAER
|37,50
|106.003.897
|% -4,24
|
|PSGYO
|6,26
|207.501.228
|% -3,10
|
|MIATK
|68,75
|299.199.153
|% 10,00
|
|CONSE
|8,20
|296.414.338
|% 1,49
|
|MNDTR
|25,12
|232.526.467
|% 9,98
|
|PSGYO
|6,26
|207.501.228
|% -3,10
|
|YYLGD
|30,44
|197.969.554
|% -0,98
|
|CONSE
|8,20
|296.414.338
|% 1,49
|
|PSGYO
|6,26
|207.501.228
|% -3,10
|
|MOBTL
|3,21
|88.958.880
|% 0,31
|
|PRDGS
|5,93
|135.372.855
|% 4,96
|
|SEGYO
|1,75
|40.586.501
|% -0,57
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6176
|18,6237
|% 0,20
|
|Euro
|18,3993
|18,4100
|% 0,28
|
|Sterlin
|21,3126
|21,4195
|% 0,12
|
|Frank
|18,5956
|18,7077
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9403
|4,9650
|% 0,14
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|1,03
|
|Altın Gr.
|988
|988
|3,23
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.649
|6.706
|11,00
|
|Yarım
|3.240
|3.278
|5,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.638
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,65
|19,67
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,05
|
|B. Petrol
|94,61
|94,61
|-0,04
|
Seans Raporu
17:43
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17:58MNDTR
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Endeks 4, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 71, 348.00 milyon TL de
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17:57KAREL
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