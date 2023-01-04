***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz mülkiyetinde bulunan, G.O.P.OSB Mah 4.Cad.No 18 Çerkezköy - TEKİRDAĞ adresinde, 941 Ada 10 Parselde bulunan fabrika binamızın 2023 yılı kira geliri, bir önceki döneme göre %87 artışla aylık 890.000 TL + KDV olarak belirlenmiştir. (yıllık gelire katkısı 10.680.000 TL.)Belirlenen kira tutarı Sermaye Piyasası Kurulu yetkili lisansına sahip 1A Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş tarafından yapılan 30.12.2022 tarihli 400-055-12-22-0007 numaralı gayrimenkul değerleme raporunda belirtilen emsal kira bedelinin üzerindedir.Kamuoyu bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093118BIST