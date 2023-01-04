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***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.01.2023 15:24
***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Şirketimiz mülkiyetinde bulunan, G.O.P.OSB Mah 4.Cad.No 18 Çerkezköy - TEKİRDAĞ adresinde, 941 Ada 10 Parselde bulunan fabrika binamızın 2023 yılı kira geliri, bir önceki döneme göre %87 artışla aylık 890.000 TL + KDV olarak belirlenmiştir. (yıllık gelire katkısı 10.680.000 TL.)
  
Belirlenen kira tutarı Sermaye Piyasası Kurulu yetkili lisansına sahip 1A Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş tarafından yapılan 30.12.2022 tarihli 400-055-12-22-0007 numaralı gayrimenkul değerleme raporunda belirtilen emsal kira bedelinin üzerindedir.
  
Kamuoyu bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093118


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Cumhuriyet 7.514 7.628 44,00  
Tam 7.552 7.609 34,00  
Yarım 3.657 3.720 17,00  
Çeyrek 1.834 1.860 9,00  
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Gümüş Gr. 14,56 14,58 0,16  
B. Petrol 79,56 79,56 -2,54  
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