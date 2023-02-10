***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKahramanmaraş ilimizde meydana gelen ve çevresindeki birçok ilimizi doğrudan etkileyen depremler sonrasında, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere, üretimini yapmış olduğumuz 185 adet mat yatak, 450 adet battaniye ve 250 koli temizlik malzemesi olarak ayni bağış gönderilmiştir. Üretim kapasitemizin bir kısmı depremzedeler için ayırılmış olup, ayni yardımlarımız sürekli olarak devam edecektir.Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Tüm Milletimizin başı sağolsun.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112688BIST