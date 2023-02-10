***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2023 15:56
***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Kahramanmaraş ilimizde meydana gelen ve çevresindeki birçok ilimizi doğrudan etkileyen depremler sonrasında, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere, üretimini yapmış olduğumuz 185 adet mat yatak, 450 adet battaniye ve 250 koli temizlik malzemesi olarak ayni bağış gönderilmiştir. Üretim kapasitemizin bir kısmı depremzedeler için ayırılmış olup, ayni yardımlarımız sürekli olarak devam edecektir.
Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Tüm Milletimizin başı sağolsun.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112688
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
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1.121,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AFYON
|7,84
|366.397.363
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AFYON
|7,84
|366.397.363
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
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|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
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|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8300
|18,8342
|% 0,02
|
|Euro
|20,1298
|20,1368
|% -0,43
|
|Sterlin
|22,7323
|22,8463
|% -0,04
|
|Frank
|20,3142
|20,4366
|% -0,03
|
|Riyal
|5,0037
|5,0288
|% 0,05
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.863
|1.863
|2,32
|
|Altın Gr.
|1.129
|1.129
|2,88
|
|Cumhuriyet
|7.593
|7.707
|-113,00
|
|Tam
|7.630
|7.676
|-19,00
|
|Yarım
|3.727
|3.756
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.864
|1.878
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,18
|0,22
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|Gümüş Gr.
|13,41
|13,43
|0,14
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|B. Petrol
|85,57
|85,57
|1,07
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