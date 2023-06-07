***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.06.2023 16:01
***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.07.2021-01.03.2022-28.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin kapasite artışına yönelik hedeflerini gerçekleştirebilmek, yurtiçi ve yurtdışı müşterilerimizin artan taleplerini karşılayabilmek ve üretim faaliyetlerinde kullanılan ana hammaddemizin şirket bünyesinde üretilmesine yönelik olarak orta – uzun vadeli stratejik yatırım düşüncemiz kapsamında yeni fabrika yatırımı için daha önce Sakarya Hendek Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 'ne başvuruda bulunduğumuz, 29.07.2021, 01.03.2022 ve 28.09.2022 tarihlerinde Özel Durum Açıklamamaları ile belirtmiş olduğumuz arsa tahsisine ilişkin olarak, kamulaştırma süreci tamamlanmış olup tarafımıza 18.148,93 m2 olarak kesin tahsis yapılmıştır.
Tahsis bedeli 21.234.248,10 TL ‘dir. Ön ödeme sonrası kalan bedel 16.374.248,10 TL 10.08.2023 tarihinden başlamak üzere 6 eşit taksitte ödenecektir. Ödemelerin tamamlanmasına müteakip tapu tahsis işlemi yapılacak olup, tapu tahsisi sonrasında fabrika yatırımına 2 yıl içerisinde başlanması planlanmaktadır. Yatırım maliyetine ilişkin detaylar Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya duyurulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156744
BIST
16:315.571
En Düşük
|Değişim
|: 3,39%
|| 182,55
|Açılış
|: 5.516
|
|Önceki Kapanış
|: 5.389
|
5.516
En Yüksek
5.609
16:3123,1050
En Yüksek
|Değişim
|: 7,12%
|| 1,5364
|Açılış
|: 23,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8500
|
23,2269
En Düşük
21,5447
16:3124,8938
En Yüksek
|Değişim
|: 7,54%
|| 1,7457
|Açılış
|: 24,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3000
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25,0027
En Düşük
23,1104
16:311.454,75
En Yüksek
|Değişim
|: 6,87%
|| 93,49
|Açılış
|: 1.454,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361,27
|
1.464,44
En Düşük
1.360,22
BIST En Aktif Hisseler16:29
|ALFAS
|369,80
|123.751.721
|% 9,99
|
|ONCSM
|94,80
|243.247.096
|% 7,24
|
|KLSYN
|4,30
|53.757.021
|% 5,91
|
|MNDTR
|15,06
|29.161.807
|% 3,43
|
|MACKO
|58,95
|12.351.564
|% 3,33
|
|IMASM
|19,62
|883.700.306
|% -10,00
|
|KLRHO
|14,66
|719.900.228
|% -7,97
|
|EYGYO
|20,76
|49.745.779
|% -4,33
|
|SNICA
|26,52
|141.950.887
|% -3,35
|
|GRTRK
|20,48
|228.997.608
|% -3,12
|
|ASTOR
|54,90
|1.209.530.108
|% 1,67
|
|IMASM
|19,62
|883.700.306
|% -10,00
|
|EUPWR
|90,45
|850.701.994
|% -0,99
|
|KLRHO
|14,66
|719.900.228
|% -7,97
|
|CWENE
|170,40
|577.440.263
|% -0,53
|
|KLRHO
|14,66
|719.900.228
|% -7,97
|
|AHGAZ
|7,77
|256.701.852
|% -2,88
|
|KAYSE
|16,19
|401.530.672
|% 0,25
|
|ASTOR
|54,90
|1.209.530.108
|% 1,67
|
|AKFYE
|11,58
|220.721.875
|% 0,52
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,0619
|23,0831
|% 7,02
|
|Euro
|24,8889
|24,9590
|% 7,82
|
|Sterlin
|28,7159
|28,8599
|% 7,52
|
|Frank
|25,3931
|25,5461
|% 7,31
|
|Riyal
|6,1407
|6,1715
|% 7,11
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-4,45
|
|Altın Gr.
|1.455
|1.456
|94,26
|
|Cumhuriyet
|9.806
|9.954
|571,00
|
|Tam
|9.749
|10.015
|580,77
|
|Yarım
|4.794
|4.891
|264,00
|
|Çeyrek
|2.390
|2.446
|133,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|17,52
|17,54
|1,17
|
|B. Petrol
|76,83
|76,83
|0,54
|
Seans Raporu
16:29
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-
16:44SONME
Yüzde 9.95 oranında artışla 34.92 lira fiyatla işlem gören hissede 441, 177 adet işlem
-
16:42EKGYO
Yüzde 6.58 oranında artışla 7.94 lira fiyatla işlem gören hissede 551, 837, 222 adet işlem
-
16:41KATMR
Yüzde 7.19 oranında artışla 1.49 lira fiyatla işlem gören hissede 160, 248, 483 adet işlem
-
16:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 227, 63 artarak (% 3.80 ) 6, 225
-
16:40XU100
Endeks 5, 570 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 36 üstünde . İşlem hacmi 92, 932.00 milyon TL de