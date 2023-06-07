***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.07.2021-01.03.2022-28.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin kapasite artışına yönelik hedeflerini gerçekleştirebilmek, yurtiçi ve yurtdışı müşterilerimizin artan taleplerini karşılayabilmek ve üretim faaliyetlerinde kullanılan ana hammaddemizin şirket bünyesinde üretilmesine yönelik olarak orta – uzun vadeli stratejik yatırım düşüncemiz kapsamında yeni fabrika yatırımı için daha önce Sakarya Hendek Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 'ne başvuruda bulunduğumuz, 29.07.2021, 01.03.2022 ve 28.09.2022 tarihlerinde Özel Durum Açıklamamaları ile belirtmiş olduğumuz arsa tahsisine ilişkin olarak, kamulaştırma süreci tamamlanmış olup tarafımıza 18.148,93 m2 olarak kesin tahsis yapılmıştır.Tahsis bedeli 21.234.248,10 TL ‘dir. Ön ödeme sonrası kalan bedel 16.374.248,10 TL 10.08.2023 tarihinden başlamak üzere 6 eşit taksitte ödenecektir. Ödemelerin tamamlanmasına müteakip tapu tahsis işlemi yapılacak olup, tapu tahsisi sonrasında fabrika yatırımına 2 yıl içerisinde başlanması planlanmaktadır. Yatırım maliyetine ilişkin detaylar Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya duyurulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156744BIST