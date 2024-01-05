***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2024 15:21
***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz mülkiyetinde bulunan bilançomuzda yatırım amaçlı gayrimenkul hesabında sunulan, G.O.P.OSB Mah 4.Cad.No 18 Çerkezköy - TEKİRDAĞ adresinde, 941 Ada 10 Parselde bulunan fabrika binamızın 2024 yılı kira bedeli, bir önceki döneme göre %115 artışla aylık 1.918.546,00 TL + KDV olarak belirlenmiştir. (yıllık gelire katkısı 23.022.552 TL.)
Belirlenen kira tutarı Sermaye Piyasası Kurulu yetkili lisansına sahip 1A Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş tarafından yapılan 25.12.2023 tarihli 400-055-12-23-0006 numaralı gayrimenkul değerleme raporunda belirtilen emsal kira bedelinin üzerindedir.
Kamuoyu bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233087
BIST
'
16:327.562
En Düşük
|Değişim
|: 0,19%
|| 14,26
|Açılış
|: 7.570
|
|Önceki Kapanış
|: 7.548
|
7.532
En Yüksek
7.586
16:3229,8523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0976
|Açılış
|: 29,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8650
|
29,9191
En Düşük
29,6586
16:3232,6097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0748
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6500
|
32,7877
En Düşük
32,4836
16:321.944,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -10,05
|Açılış
|: 1.947,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,84
|
1.966,57
En Düşük
1.946,62
BIST En Aktif Hisseler16:30
|AYCES
|715,00
|126.272.034
|% 10,00
|
|KRSTL
|14,19
|106.812.435
|% 10,00
|
|DIRIT
|13,09
|3.788.138
|% 10,00
|
|SDTTR
|295,25
|305.077.712
|% 9,96
|
|GARFA
|91,75
|79.503.243
|% 9,95
|
|MMCAS
|8,37
|1.469.444
|% -10,00
|
|VKING
|29,50
|32.672.503
|% -6,05
|
|GUBRF
|152,70
|2.465.664.886
|% -5,51
|
|SANEL
|28,64
|9.086.339
|% -5,48
|
|QNBFB
|292,00
|5.634.498
|% -4,89
|
|THYAO
|235,00
|4.144.299.522
|% 0,73
|
|ISCTR
|23,06
|2.507.456.172
|% 0,44
|
|GUBRF
|152,70
|2.465.664.886
|% -5,51
|
|YKBNK
|19,87
|2.005.548.538
|% -0,20
|
|AKBNK
|36,52
|1.884.088.079
|% 0,61
|
|ZOREN
|4,53
|1.174.869.993
|% 6,59
|
|EKGYO
|7,47
|1.299.390.158
|% 2,89
|
|QUAGR
|4,17
|507.258.778
|% -1,18
|
|ISCTR
|23,06
|2.507.456.172
|% 0,44
|
|BEGYO
|3,61
|375.146.624
|% 5,87
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8122
|29,8648
|% 0,37
|
|Euro
|32,5992
|32,6162
|% -0,21
|
|Sterlin
|37,6863
|37,8753
|% 0,18
|
|Frank
|34,8451
|35,0550
|% -0,03
|
|Riyal
|7,9334
|7,9732
|% 0,30
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,96
|22,99
|% 0,66
|
|Platin
|948,87
|951,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.026,98
|1.031,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,31
|78,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,80
|2.030,15
|% 0,66
|