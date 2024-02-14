***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.07.2021 - 01.03.2022 - 28.09.2022 - 07.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin kapasite artışına yönelik hedeflerini gerçekleştirebilmek, yurtiçi ve yurtdışı müşterilerimizin artan taleplerini karşılayabilmek ve üretim faaliyetlerinde kullanılan ana hammaddemizin, şirket bünyesinde üretilmesine yönelik olarak, orta – uzun vadeli stratejik yatırım düşüncemiz kapsamında, yeni fabrika yatırımı için daha önce Sakarya Hendek Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 'ne başvuruda bulunduğumuz, 29.07.2021, 01.03.2022, 28.09.2022 ve 07.06.2023 tarihlerinde Özel Durum Açıklamaları ile belirtilen 18.148,93 m2 arsa tahsisine ilişkin olarakÖn tahsis bedeli olan 21.234.248,10 TL ödenmiş olup, tapu tescil işlemleri firmamız adına tamamlanmış, genişleme alanı imar planı ve parselasyon planı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. İlgili arsaya ilişkin olarak Sakarya Hendek Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından, alt ve üst yapı çalışmalarına başlanmış olup, bu çalışmalara istinaden tarafımızdan 33.212.541,96 TL ilave tutar Şubat 2024 tarihinden başlamak üzere, 1.845.141,22 TL 18 ay eşit taksitli olarak ödenecektir. İlgili parselde yapılan alt ve üst yapı çalışmalarının Mayıs 2024 tarihi itibariyle tamamlanması öngörülmektedir. Sonrasında yapılacak fabrika yatırımına ilişkin detaylar Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya duyurulacaktır.Yatırımcılarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249583BIST